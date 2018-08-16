FİNANS

Bakan Albayrak, Alman Maliye Bakanı Scholz ile görüştü

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 16:19 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı: - "Görüşmede, ABD'nin yaptırım kararları ve Türkiye ekonomisine karşı atılan adımlar değerlendirildi" - "İki bakan, ekonomik iş birliğini güçlendirecek adımların atılması ve bu konuda karşılıklı çalışmalara başlanması için görüş birliğine vardı" - "Bakanlar, bakanlıkları arasındaki heyetlerin en kısa sürede karşılıklı olarak çalışmalara başlamasının ardından, 21 Eylül'de Berlin'de bir araya gelme konusunda mutabık kaldı"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz'la telefonda görüştü. ABD'nin yaptırım kararları ve Türkiye ekonomisine karşı atılan adımların değerlendirildiği görüşmede, ekonomik iş birliğini güçlendirecek adımların atılması ve bu konuda karşılıklı çalışmalara başlanması için görüş birliğine varıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Albayrak, bugün Scholz'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD'den gelen yaptırım kararları ve Türkiye ekonomisine karşı atılan adımlar değerlendirildi.

Scholz, güçlü Türkiye ekonomisinin hem Almanya hem de Avrupa Birliği (AB) için büyük önem taşıdığını belirtti.

Albayrak da Türkiye'ye karşı ABD tarafından başlatılan haksız tutum ve uygulamalar sonrası Almanya'dan gelen destek açıklamalarından duyulan memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Albayrak, Almanya Şansölyesi Angela Merkel başta olmak üzere Almanya ve AB makamlarınca yapılan açıklamaların, Türkiye ile Almanya ve AB arasındaki ilişkilerin geleceği açısından toplumdaki güveni artırdığına dikkati çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bu süreçte Türkiye'ye verilen desteğin, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde yeniden karşılıklı yapıcı bir yaklaşımla pozitif sonuçlar alınabilecek bir dönem için de umut verdiğini bildirdi.

Açıklamaya göre, iki bakan, ekonomik iş birliğini güçlendirecek adımların atılması ve bu konuda karşılıklı çalışmalara başlanması için görüş birliğine vardı.

Albayrak ve Scholz, bakanlık heyetlerinin en kısa sürede karşılıklı çalışmalara başlamasının ardından, 21 Eylül'de Berlin'de bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.

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Almanya Finans Bakanı Olaf Scholz görüşme Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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