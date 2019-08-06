FİNANS

Bakan Albayrak, düşük faizli kredilere talebi değerlendirdi

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2019 12:16 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi. Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi. Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kamu bankalarının başlattığı faiz indiriminin, vatandaşın teveccühünü kazanırken, inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin de başlangıcı olduğunu belirtti.

Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldiğine işaret eden Albayrak, "Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
düşük faizli kredi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kamu bankaları

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