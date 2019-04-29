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Bakan Albayrak: Ekonomik Güven Endeksi artmaya devam ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 29.04.2019 11:01 | Son Güncelleme

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomide aldığımız aksiyonlar, Ekonomik Güven Endeksi'ni artırmaya devam ediyor" dedi.

Bakan Albayrak: Ekonomik Güven Endeksi artmaya devam ediyor

ANKARA, (DHA) - HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomide aldığımız aksiyonlar, Ekonomik Güven Endeksi'ni artırmaya devam ediyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Ekonomide aldığımız aksiyonlar, Ekonomik Güven Endeksini artırmaya devam ediyor. Ocak'tan beri süren artış, güçlü toparlanmanın da göstergesi. İnşallah 2'nci çeyrekten itibaren uygulayacağımız politikalar ve yapısal dönüşüm adımları ile daha yüksek seviyeleri yakalayacağız" dedi.
Bakan Albayrak'ın paylaştığı, 'Ekonomik güven endeksinde yükseliş sürüyor' başlıklı görselde ise şunlar kaydedildi:
"Ekonomik Güven Endeksi, Mart ayında 81,9 iken Nisan ayında yüzde 3,4 oranında artarak 84,7 oldu. Tüketici Güven Endeksi aylık yüzde 6,9 artarak 63,5 oldu. Reel Kesim Güven Endeksi yüzde 0,7 oranında artarak 100,0 değerine ulaştı. Hizmet Sektörü Güven Endeksi yüzde 1,9 artarak 83,1 değerine yükseldi."

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