Bakan Albayrak Fransız mevkidaşıyla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile telefonda görüştü. Görüşmede, ABD'nin Türkiye'ye yönelik uygulamalarına karşı birlikte ve iş birliği içerisinde hareket etme kararı alındı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Albayrak ile Le Maire'nin telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği ve ABD'nin Türkiye’ye yönelik yaptırım adımları ele alındı.
Bakanlar, ABD'nin söz konusu uygulamalarına karşı birlikte ve iş birliği içerisinde hareket etme kararı aldı.
Albayrak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Le Maire'nin Türkiye'ye yönelik destek açıklamalarından duyulan memnuniyeti dile getirdi ve teşekkür etti.
Açıklamaya göre bakanlar, ülkeleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve mutabık kalınan hususlarda daha yakın çalışma kararı aldı. Albayrak ve Le Maire, ekiplerinin hızlı şekilde çalışmaya başlaması ve 27 Ağustos tarihinde Paris'te bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.
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