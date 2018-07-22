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Bakan Albayrak G20 Aile Fotoğrafı çekimine katıldı

FİNANS HABERLERİ  | 22.07.2018 02:34 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Arjantin'deki G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda, “G20 Aile Fotoğrafı” çekiminde yer aldı

BUENOS AIRES (AA) – Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Arjantin'in başkenti Buenos Aires’te düzenlenen G20 Toplantısı'nda, Aile Fotoğrafı çekimine katıldı.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı nedeniyle Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Bakan Albayrak, “G20 Aile Fotoğrafı” çekimine iştirak etti.

Albayrak, gün içinde Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Çin Maliye Bakanı Liu Kun, Brezilya Maliye Bakanı Eduardo Guardia, Güney Kore Strateji ve Maliye Bakanı Dong Yeon Kim, AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici ve ABD Hazine Bakanı Steven Munchin ile baş başa görüşmeler gerçekleştirdi.

Ayrıca "Küresel Ekonomik Riskler", "Mesleklerin Geleceği" ve "Altyapının Bir Varlık Kategorisine Dönüşümüne İlişkin Yol Haritasının Geliştirilmesi" başlıklı oturumlara katılan Albayrak, ilk ve son oturumda olmak üzere iki ayrı konuşma yaptı.

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G20 Aile Fotoğrafı G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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