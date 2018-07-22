Bakan Albayrak, G20 toplantısını AA'ya değerlendirdi

BUENOS AIRES (AA) - GÜLBİN YILDIRIM - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Arjantin'deki G20 toplantısının çok verimli geçtiğini belirterek, "Hakikaten küresel ticaretin çok zorlu sınamalardan geçtiği bir dönemde ve Türkiye açısından da yeni bir dönemin başlangıcı olması itibarıyla yoğun bir ekonomi diplomasisini de içeren tarihi ve kritik bir zirve oldu bizim için." dedi.

Albayrak, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te katıldığı G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirdiği temasları AA muhabirine değerlendirdi.

Toplantının, küresel ekonominin artan korumacılıkla zorlu bir sınamadan geçtiği ve ticaret dengelerinin baştan yazıldığı bir döneme geldiğine işaret eden Albayrak, “Hakikaten küresel ticaretin çok zorlu sınamalardan geçtiği bir dönemde ve Türkiye açısından da yeni bir dönemin başlangıcı olması itibarıyla yoğun bir ekonomi diplomasisini de içeren tarihi ve kritik bir zirve oldu bizim için." diye konuştu.

Çok verimli ve başarılı ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Albayrak, ABD, Çin, Almanya, Fransa, Brezilya, Güney Kore, Endonezya ve Avrupa Birliği’nden (AB) mevkidaşlarıyla baş başa görüştüğünü bildirdi. Diğer katılımcılarla da hem kısa süreli sohbetlerde hem de G20 programları dolayısıyla görüştüğünü kaydeden Albayrak, bu bağlamda son derece güçlü bir ekonomi diplomasisi ve yoğun bir iletişim sürecinin yaşandığını belirtti.