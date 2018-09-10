Bakan Albayrak: Hedefimiz, enflasyonla topyekun mücadele

ANKARA, (DHA) - HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2018 yılı 2'nci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesine ilişkin "Enflasyonla topyekun mücadele ve cari açığın sürdürülebilir düzeylere düşürülmesi, bu dönemdeki öncelikli hedeflerimizdir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 2018 yılı 2'nci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Yazılı açıklama yapan Bakan Albayrak, TÜİK tarafından bugün açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisinin, 2018 yılı 2'nci çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre, reel olarak yüzde 5,2 oranında büyüme kaydettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH büyümesi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 oranında gerçekleşti. İkinci çeyrekte büyüme, tüketim ve yatırımdaki ılımlı yavaşlamaya rağmen iç talep kaynaklı olmaya devam etmiştir. Bununla birlikte, güçlü ihracat ve turizm gelirlerindeki yüksek performans net dış talebin büyümeye pozitif katkı vermesini sağlamıştır. Bu durum, ekonomi politikalarımızdaki temel hedeflerimizin başında gelen, ekonominin dengelenme sürecinin başladığını göstermektedir. Yine aynı şekilde büyümede temel hedef olan ihracata dayalı büyüme istikametinde ilerlendiğini de ortaya koymuştur. Öncü göstergeler, üçüncü çeyrekten itibaren iç talepteki yavaşlamanın belirginleştiğine işaret etmektedir. Yılın geri kalanında ithalat talebinin düşmesi; ihracat ve turizm gelirlerindeki devam eden güçlü seyir ile net dış talebin büyümeye yüksek oranda pozitif katkı sağlaması beklenmektedir. Son dönemde finansal koşullarda ortaya çıkan sıkılaşma ve piyasalarımızda yaşanan dalgalanma temelde enflasyon ve cari açık alanlarındaki kırılganlıklarımızla daha kararlı mücadele etmeyi ve makroekonomik dengelenme politika setini oluşturmayı gerektirmektedir. Enflasyonla topyekun mücadele ve cari açığın sürdürülebilir düzeylere düşürülmesi bu dönemdeki öncelikli hedeflerimizdir. Yapısal reformlarla desteklenen maliye politikasındaki sıkı duruş ve makroekonomik dengelenme politikası büyümeyi orta vadede daha sağlıklı bir patikaya getirecektir. Bu büyümenin getirdiği refahın adaletli paylaşımı, sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağı ve güçlü toplumumuz ile gerçekleşecektir."

