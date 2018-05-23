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Bakan Albayrak, Irak sınırındaki petrol sondaj çalışmasını inceledi

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 15:24 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Irak sınırına 3,5 kilometre mesafede, kısa bir süre önce sondaj çalışmalarına başlandı.

Bakan Albayrak, Irak sınırındaki petrol sondaj çalışmasını inceledi

Feyat ERDEMİR-Orhan AŞAN/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Irak sınırına 3,5 kilometre mesafede, kısa bir süre önce sondaj çalışmalarına başlandı. Bölgeyi ziyaret edip yetkililerden bilgi alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "4 bin 450 metrelik hedef sondaj stratejisiyle önümüzdeki aylarda kuyunun neticelerini alacağız" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, uçakla Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi, buradan da helikopterle Türkiye'nin Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesine geçti. Bakan Albayrak, ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta, Irak sınırındaki Dutluca bölgesinde TPAO'nun sondaj çalışmalarını yerinde inceledi. Sondaj kulesine çıkarak çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Albayrak, daha sonra açıklamalarda bulundu.
ÇUKURCA'DA İLK DERİN SONDAJ
Bölgenin petrol potansiyeli olan bir saha olduğunu belirten Bakan Albayrak, ilçede ilk derin sondajın gerçekleştirildiğini söyledi. Bakan Albayrak,, "Bölge, yeraltı kaynakları itibariyle hem petrol aramaları, hem de madencilik noktasında uzun zamandır konuşulan bir yer. Ama son zamanlardaki aktif enerji siyasetimizin çerçevesi içinde sadece derin deniz sondajcılık faaliyeti yok. Bunu son dönemde çok yoğun ifade etmiştik. Aynı zamanda kara aramacılığı noktasında da daha aktif siyaset güdeceğimizi ifade ettiğimiz bir süreçteyiz" dedi.
GRAVİTE VERİ TOPLAMA İŞLEMİNE BAŞLADIK
Bakan Albayrak, Irak'a sadece 3,5 kilometre mesafede, yerli mühendisler ve bölge halkıyla birlikte kuyunun ilk kazma işlemine başladıklarını kaydederek şöyle konuştu:
"4 bin 450 metrelik hedef sondaj stratejisiyle önümüzdeki aylarda kuyunun neticelerini alacağız. Süreç, bu kuyuyla Çukurca'da oluşacak adımla bitmeyecek. Yeni dönem başlıyor. Önümüzdeki dönem Şemdinli'den Cizre'ye kadar, kuzeyde ise Van'dan Siirt'e kadar olan alan içinde çok yoğun uçakla gravite veri toplama işlemine başladık. Bu çok önemli bir adım. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen adım. Uçakla bölgede gravite verileri toplayacağız, hem de kara sismikle detaylı çalışmaları yoğunlaştırarak uzun yıllardır halkımızın konuştuğu 'Sınır bölgemizdeki yeraltında ne var' bu adımlarla inşallah Türkiye'nin gelecek yıllarına her alanda olduğu gibi enerji ve yeraltı kaynakları madencilik alanında da sağlam bir adım atacağız. Türkiye başka bir ülkü, eski Türkiye değil. Daha güçlü, güvene ve istikrarara dayalı 15 yıllık yolculuğunda, geleceğine çok daha sağlam adımlarla ilerliyor. Hakkari düne göre daha iyi, yarına daha güvenli ve umutla bakıyor ve daha iyi olacak. Devletimiz, askerimiz, millitemizle beraber her alanda ekonomik yatırım, istihdam ve turizm yatırımlarıyla bölgemiz geleceğe daha emin ve güçlü adımlarla çok daha ümitle bakacak."
Bakan Albayrak, daha sonra beraberindeki Hakkari Valisi Cünyit Orhan Toprak, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyit Epcim, Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, 3. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte yenileme çalışmaları süren ilçe merkezine geçerek bir süre dolaştı, esnafı ziyaret etti. Bakan Albayrak, daha sonra Hakkari'ye geçti.

FOTOĞRAFLI

Bakan Albayrak, Irak sınırındaki petrol sondaj çalışmasını incelediBakan Albayrak, Irak sınırındaki petrol sondaj çalışmasını incelediBakan Albayrak, Irak sınırındaki petrol sondaj çalışmasını incelediBakan Albayrak, Irak sınırındaki petrol sondaj çalışmasını inceledi

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