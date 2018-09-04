FİNANS

Bakan Albayrak, Londra'da 11 finans kuruluşunun yöneticisi ile görüştü

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 09:40 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Londra'da 15 trilyon dolar büyüklüğünde varlık yöneten, dünyanın en büyük finans kuruluşlarından 11’inin başkan ve üst düzey temsilcileri ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi

LONDRA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İngiltere'nin başkenti Londra'daki temaslarını finans çevreleri ile yaptığı birebir görüşmelerle tamamladı.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ve Devlet Bakanı Sir Alan Duncan ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştiren Albayrak, daha sonra dünyanın en büyük finans kuruluşlarından 11’inin başkan ve üst düzey temsilcileri ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Albayrak’ın, toplamda 15 trilyon dolar büyüklüğünde varlığı yöneten firma başkan ve yöneticileri ile yapılan görüşmelerde, Türkiye’nin ekonomik istikrar ile sağladığı 15 yıllık başarı hikayesinin yanında, yeni dönemde daha güçlü bir stratejik plan çerçevesi içerisinde ortaya koyacağı politikaları detaylı bir şekilde anlattığı öğrenildi.

PARTNERKızgın bıçakla ilginç deneyKızgın bıçakla ilginç deney
EKONOMİ KİTAPLIĞI - FT: Yatırım üzerine yazılmış en iyi on eser arasındaEKONOMİ KİTAPLIĞI - FT: Yatırım üzerine yazılmış en iyi on eser arasında
40 kişilik iş için 2 bin 772 kişi başvurdu40 kişilik iş için 2 bin 772 kişi başvurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
berat albayrak finans fon görüşme Hazine ingiltere Londra yatırım

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Dünya Elazığ'da çıkarılan vişne mermerinin peşinde

Dünya Elazığ'da çıkarılan vişne mermerinin peşinde

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Dolar ne kadar? 4 Eylül dolar yorumları

Dolar ne kadar? 4 Eylül dolar yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için harekete geçiliyor

Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için harekete geçiliyor

Tariş, kuru üzüm avans fiyatlarını açıkladı

Tariş, kuru üzüm avans fiyatlarını açıkladı

Türk turizmi düğün yapıyor

Türk turizmi düğün yapıyor

Limon fiyatları 2,5 TL'ye kadar düşecek

Limon fiyatları 2,5 TL'ye kadar düşecek

EKONOMİ KİTAPLIĞI - FT: Yatırım üzerine yazılmış en iyi on eser arasında

EKONOMİ KİTAPLIĞI - FT: Yatırım üzerine yazılmış en iyi on eser arasında

40 kişilik iş için 2 bin 772 kişi başvurdu

40 kişilik iş için 2 bin 772 kişi başvurdu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.