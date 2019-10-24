FİNANS

Bakan Albayrak: "Piyasa güvenini hep yüksek tuttuk. Yatırımcı güvenini güçlü tutarken en doğru zamanda, en doğru enstrümanlarla hareket ettik."

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 11:06 | Son Güncelleme

Bakan Albayrak: "Piyasa güvenini hep yüksek tuttuk. Yatırımcı güvenini güçlü tutarken en doğru zamanda, en doğru enstrümanlarla hareket ettik."


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