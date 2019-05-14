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Bakan Albayrak: Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 14.05.2019 12:02 | Son Güncelleme

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor" dedi.

Bakan Albayrak: Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor

ANKARA, (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor. Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paket ile sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız" dedi.
Bakan Albayrak'ın paylaştığı, 'Sanayi Üretiminde Dengelenme' başlıklı görselde ise, şu ifadelere yer verildi:
"Sanayi Üretim Endeksi'nde ve sanayinin alt sektörlerinde yaşanan gelişmeler, ekonomimizdeki dengelenme sürecinin pozitif seyrini güçlendiriyor. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış İmalat Sanayi Endeksi Mart ayında da yüzde 2,2 artarak 3 ay üst üste artışla 113,4 seviyesine ulaştı. Takvim etkisinden arındırılmış Dayanıklı Tüketim Malı yıllık yüzde 5,1 artarak 114,3, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Dayanıklı Tüketim Malı aylık yüzde 1,6 artışla 112,0 seviyesine ulaştı. Takvim etkisinden arındırılmış Yüksek Teknoloji Endeksi yıllık yüzde 13,5 artarak 156,8 oldu. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Madencilik ve Taşocakcılığı Endeksi yıllık yüzde 4,1 artışla 118,4 oldu."

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