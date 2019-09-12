Bakan Albayrak: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki de en büyük cari fazlasını göreceğiz -1

Gökhan ARTAN- Harun UYANIK- Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yılı pozitif bir büyüme ile kapatacaklarına inandıklarını belirterek, “Geçen yıl Ağustos ayında maruz kaldığımız süreçleri geride bıraktık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki de en büyük cari fazlasını göreceğiz. Eylül ayında enflasyonda tek haneli rakamları yakalayacağız” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) 10. Yıl davetinde önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasıyla işbirliğinin 90’lı yıllara dayandığını dile getiren Bakan Albayrak, “Bankanın kurucu üyesi olmamız vesilesiyle bankanın katma değerine ilk elden şahidiz. 90’lardan günümüze, bankanın uyumunu ve küresel kimliğe bürünmesini takdirle izliyoruz. 2009 yılında ise bankanın yaşadığı tarihi dönüm noktasıyla birlikte, tam da bugünün kutlama konusu olarak, “operasyon ülkesi” yani kredi alan ülke statüsüne geçtik. Bu on yıllık dönem başarı anlamında son derece zengin bir içeriğe sahiptir; Dönemin başında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının ülkemize yatırımları 100 ila 150 milyon avro seviyesindeyken, bugün yıllık finansman düzeyi 1 ila 1,9 milyar avroya yükselmiştir. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, geçmiş on yılda, ülkemize 11,5 milyar avro tutarında yatırım yapmıştır. Bunun yüzde 96’sı özel sektörümüze yöneliktir. Son 5 yılın toplamına bakıldığında ise ülkemiz yüzde 16’lık payla bankadan en fazla finansman sağlayan ülkedir. Son yıllarda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının, özel sektörümüze en fazla tutarda finansman sağlayan kuruluş konumunda olduğunu görüyoruz” dedi.