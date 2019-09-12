Bakan Albayrak: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki de en büyük cari fazlasını göreceğiz

Gökhan ARTAN- Harun UYANIK- Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yılı pozitif bir büyüme ile kapatacaklarına inandıklarını belirterek, “Geçen yıl Ağustos ayında maruz kaldığımız süreçleri geride bıraktık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki de en büyük cari fazlasını göreceğiz. Eylül ayında enflasyonda tek haneli rakamları yakalayacağız” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) 10. Yıl davetinde önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasıyla işbirliğinin 90’lı yıllara dayandığını dile getiren Bakan Albayrak, “Bankanın kurucu üyesi olmamız vesilesiyle bankanın katma değerine ilk elden şahidiz. 90’lardan günümüze, bankanın uyumunu ve küresel kimliğe bürünmesini takdirle izliyoruz. 2009 yılında ise bankanın yaşadığı tarihi dönüm noktasıyla birlikte, tam da bugünün kutlama konusu olarak, “operasyon ülkesi” yani kredi alan ülke statüsüne geçtik. Bu on yıllık dönem başarı anlamında son derece zengin bir içeriğe sahiptir; Dönemin başında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının ülkemize yatırımları 100 ila 150 milyon avro seviyesindeyken, bugün yıllık finansman düzeyi 1 ila 1,9 milyar avroya yükselmiştir. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, geçmiş on yılda, ülkemize 11,5 milyar avro tutarında yatırım yapmıştır. Bunun yüzde 96’sı özel sektörümüze yöneliktir. Son 5 yılın toplamına bakıldığında ise ülkemiz yüzde 16’lık payla bankadan en fazla finansman sağlayan ülkedir. Son yıllarda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının, özel sektörümüze en fazla tutarda finansman sağlayan kuruluş konumunda olduğunu görüyoruz” dedi.

“Türkiye olarak geçtiğimiz yıl Ağustos ayında maruz kaldığımız ataklarla boğuştuk” Türkiye’nin Küresel ve bölgesel anlamda on yıl öncesine göre çok daha farklı bir konumda olduğunu ifade eden Bakan Albayrak, “ Bölgesel istikrarsızlığın ve göçlerin arttığı, ticaret savaşlarının yaşandığı, Avrupa Birliğinde belirsizliklerin devam ettiği bu zorlu konjonktürden geçerken, ülkemizin en az düzeyde etkilenmesi adına, ihtiyatlı politikalarımıza devam ediyoruz. Bakınız, küresel piyasaları etkisi altına alan ticaret savaşları, ülkelerin ekonomi politikalarını derinden etkilemektedir. Bugün, ülkeler ticarette dezavantajlı duruma düşmemek için neler yapıyorlar? Faiz indirerek para birimlerinin değerini düşürmeden, parasal genişlemeyi getirecek teşvik mekanizmaları gibi çok sayıda politikayı devreye alıyorlar. Türkiye olarak biz, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında maruz kaldığımız spekülatif ataklarla boğuştuk. Bu atakların özellikle reel sektör ve piyasalar için olası etkilerine karşı çok sayıda tedbir setini devreye aldık. Bugün, şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, küresel ticaret savaşlarının etkilerine ve finansal piyasalardaki dalgalanmalara karşı en korunaklı ülkelerden birisi Türkiye’dir” diye konuştu.

“Elde ettiğimiz kazanımları inşallah 2020 yılında daha ileriye taşıyacağız” Tedbir setlerimizin üzerinde, ekonomide ayakları yere basan politikalardan oluşan ve küresel konjonktürü iyi okuyarak bir değişim ideali ortaya koyan Yeni Ekonomi Programının bir yılını geride bırakıyoruz. Yeni Ekonomi Programını bu bir senede başarılı bir şekilde uyguladık. Meyvelerini de toplamaya başladık. Yeni Ekonomi Programından sonra devreye aldığımız, güçlü yapısal reform setini kararlı şekilde sürdürüyoruz. İşte bu politikalar neticesinde tarihin en büyük küresel saldırılarını yaşadığımız dönemin üzerinden bir yıl bile geçmeden elde ettiğimiz kazanımları inşallah 2020 yılında çok daha ileriye taşıyacağız. Son dönem ekonomideki güçlü toparlanmayı yansıtan bazı verileri sizlerle paylaşmak isterim. Bildiğiniz gibi, Yeni Ekonomi Programında 2019 yılı büyümesi için “dengelenme” dönemi vurgusu yapmıştık. Büyümemiz bir süre düşecek ve daha sonra arzu ettiğimiz “sağlıklı ve sürdürülebilir” bir yükselişe girecek, demiştik. Nitekim 2019 yılı ilk çeyreğinde yıllık bazda bir daralma yaşandı. Oysa çeyrek bazına baktığımızda 1,6 ve 1,2’lik büyümeler gerçekleşti. Bu veriler, ekonomideki toparlanmanın ve dengelenme sürecinin arzu ettiğimiz seviyeye yakın seyrettiğini göstermektedir. Özellikle ikinci yarıda beklediğimiz ekonomik aktivitedeki rahatlama ile yılı pozitif büyüme rakamı ile kapatacağımıza inanıyoruz.” şeklinde konuştu.