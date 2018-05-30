Bakan Albayrak vatandaşlarla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Üsküdar'da Romanlarla iftarda bir araya geldi, ardından esnaf ziyareti yapıp vatandaşlarla buluştu.

Albayrak, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı tarafından kurulan "Roman Komisyonu"nun iftarına katıldı.

Selami Ali Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar yemeğinde Roman vatandaşlarla bir araya gelen Albayrak sorunlarını dinledi ve birlikte iftar yaptı.

Konuşmasında Romanların kendileri için önemine işaret eden Albayrak, "İlçe Başkanımız beni davet edince dedim ki 'Roman hemşehrilerimiz bizi çok ama çok sever, onların davetine icabet etmek gerek.' Bugün sizlere hem Cumhurbaşkanımızın selamını iletmek hem de onun adına dua istemek için geldim." ifadelerini kullandı.

Albayrak'ın, "24 Haziran seçimlerinde uzun adam, başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmaya var mısınız?" sorusuna Romanlardan güçlü "Evet." yanıtı geldi.

Albayrak, konuşmasında Roman vatandaşlardan tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi 24 Haziran'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye destek istedi.