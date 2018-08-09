Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından, istişare toplantıları çerçevesinde kurgulanan Yeni Ekonomi Modeli'ne ilişkin çerçeve yarın kamuoyuyla paylaşılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği anımsatıldı.

Toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelinerek OVP'ye baz teşkil eden parametreler için istişarelerin sürdüğü belirtilerek, bakanlık bünyesinde, ilgili paydaşların ve akademisyenlerimizin yer aldığı önemli bir çalıştay gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "OVP kapsamında 2019 yılı büyümesinin yüzde 3-4 aralığında olması, enflasyonun en kısa sürede tek haneye inmesi için güçlü bir politika birleşimi ve tedbir seti detaylı olarak planlanacaktır. Cari açığın ise yüzde 4 civarlarında dengeleneceği beklenmektedir." ifadesine yer verildi.

Kamuda bu yıl başlatılan tasarruf programının orta vadede devam edeceği vurgulanarak, bütçe açığının yüzde 1,5'lar seviyesinde sınırlandırılacağı, özellikle altyapı yatırımlarında yurt dışı finansman ve yabancı yatırımcı şartıyla ilerleneceğine dikkati çekildi.