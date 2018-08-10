Hakan KAYA - Taner YENER - İstanbul DHA - HAZİNE Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da düzenleyeceği toplantıyla Yeni Ekonomik Model'in çerçevesini açıklayacak.
Toplantı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 14.30'da başlayacak. Toplantı öncesi Bakan Albayrak, saat 11.00 sıralarında buraya geldi.
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