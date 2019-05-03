FİNANS

Bakan Albayrak: Yıllık enflasyon yüzde 19,71'den 19,50'ye geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 12:35 | Son Güncelleme

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yıllık enflasyonun yüzde 19,71'den 19,50'ye gerilediğini açıkladı.

Bakan Albayrak: Yıllık enflasyon yüzde 19,71'den 19,50'ye geriledi

ANKARA, (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yıllık enflasyonun yüzde 19,71'den 19,50'ye gerilediğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Yıllık enflasyon yüzde 19,71’den 19,50’ye geriledi. Ayrıca çekirdek enflasyonda da yıllık yüzde 17,53’ten 16,30’a önemli bir gerileme oldu. Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor" dedi.
Bakan Albayrak'ın paylaştığı, 'Tüketici fiyatlarında pozitif gelişmeler' başlıklı görselde ise, "TÜİK tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) yaşanan pozitif gelişmeler ekonomideki dengelenme sürecinin devam ettiğine işaret ediyor" ifadelerine yer verildi.

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