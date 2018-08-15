Bakan Albayrak'ın yatırımcılarla buluşmasına büyük ilgi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yarın yabancı yatırımcılarla telekonferans yoluyla gerçekleştireceği görüşmeye, 3 binin üzerinde katılım talebi geldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, yarın gerçekleştirilecek söz konusu telekonferans, Türkiye saatiyle 16.00'da, New York saatiyle 09.00'da yapılacak.
Yabancı yatırımcılarla ilk telekonferans görüşmesini gerçekleştirecek olan Bakan Albayrak, son ekonomik gelişmelerin ardından küresel yatırımcılara mesajlarını doğrudan iletecek.
Telekonferansa bin civarında katılımcı beklenirken, 3 binin üzerinde yabancı yatırımcı kayıt yaptırdı. Bu sayının, yarın toplantı saatine kadar daha da artması öngörülüyor.
Telekonferansa, ABD, Avrupa ve Ortadoğu'daki yatırımcılar başta olmak üzere, dünya genelinden katılım gerçekleşecek.
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