Bakan Albayrak'tan büyüme değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, güçlü ihracat ve turizm gelirlerindeki yüksek performansın net dış talebin büyümeye pozitif katkı vermesini sağladığını belirterek, "Bu durum, ekonomi politikalarımızdaki temel hedeflerimizin başında gelen, ekonominin dengelenme sürecinin başladığını göstermektedir." ifadesini kullandı.

Albayrak, yaptığı açıklamayla bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

TÜİK tarafından bugün açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisinin 2018 yılı ikinci çeyreğinde reel olarak yüzde 5,2 büyüme kaydettiğini bildiren Albayrak, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesinin ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 arttığını aktardı.

Albayrak, ikinci çeyrekte büyümenin, tüketim ve yatırımdaki ılımlı yavaşlamaya rağmen iç talep kaynaklı olmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Bununla birlikte, güçlü ihracat ve turizm gelirlerindeki yüksek performans net dış talebin büyümeye pozitif katkı vermesini sağlamıştır. Bu durum, ekonomi politikalarımızdaki temel hedeflerimizin başında gelen, ekonominin dengelenme sürecinin başladığını göstermektedir. Yine aynı şekilde büyümede temel hedef olan ihracata dayalı büyüme istikametinde ilerlendiğini de ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.