İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Bordan cam üreteceğiz." açıklamasına ilişkin, "Yahu günaydın. Borcamı üretip, evlerde kullanalı 10 yıllar oldu, biz çoktan ürettik çoktan. Biz nükleerde, savunma sanayisinde, uçaklarda, tanklarda kullanılacak en son teknoloji ile hammaddesinin tonu 200 dolarken, ürüne dönüştüğünde tonu 400 bin dolara çıkacak teknoloji için imza attık. İki bin kat katma değer üretiyoruz, adam borcamda kalmış." dedi.

Bakan Albayrak, Pendik'te esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Daha sonra, şehit Yalçın Aran Spor Kompleksi'nin açılışına katılan Albayrak, spor kompleksinin 15 Temmuz şehidinin ismini taşıdığını belirterek, şehitlerin birer "kutup yıldızı" olduğunu ifade etti.

Albayrak, "Şehitlerin isimleri yaşatıldığı sürece Türkiye'nin birliğine göz koyanlar bir daha bu ülkeye el uzatmaya cesaret edemezler." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kendisine Akıncı Üssü Davası'yla ilgili son bir gelişmeyi anlattığını belirten Albayrak, "Bu davada yargılanan subayların geçen hafta son savunmalarını yaparak, mahkemenin artık bunlarla ilgili karar vermesi gerekiyordu ama bunlar son savunmalarını 25 Haziran'dan sonrasına ertelemek istediklerini söylemişler. 24 Haziran'dan sonra siz ne umuyorsunuz, ne bekliyorsunuz? Bunu bir kenara koyalım." diye konuştu.