FİNANS

Bakan Albayrak'tan, İnce'ye "bor" yanıtı

FİNANS HABERLERİ  | 09.06.2018 20:25 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: - "(CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'bordan cam üreteceğiz' açıklamasına ilişkin) Yahu günaydın. Borcamı üretip, evlerde kullanalı 10 yıllar oldu, biz çoktan ürettik çoktan" - "Biz nükleerde, savunma sanayisinde, uçaklarda, tanklarda kullanılacak en son teknoloji ile borun hammaddesinin tonu 200 dolarken, ürüne dönüştüğünde tonu 400 bin dolara çıkacak teknoloji için imza attık. İki bin kat katma değer üretiyoruz, adam borcamda kalmış"

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Bordan cam üreteceğiz." açıklamasına ilişkin, "Yahu günaydın. Borcamı üretip, evlerde kullanalı 10 yıllar oldu, biz çoktan ürettik çoktan. Biz nükleerde, savunma sanayisinde, uçaklarda, tanklarda kullanılacak en son teknoloji ile hammaddesinin tonu 200 dolarken, ürüne dönüştüğünde tonu 400 bin dolara çıkacak teknoloji için imza attık. İki bin kat katma değer üretiyoruz, adam borcamda kalmış." dedi.

Bakan Albayrak, Pendik'te esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Daha sonra, şehit Yalçın Aran Spor Kompleksi'nin açılışına katılan Albayrak, spor kompleksinin 15 Temmuz şehidinin ismini taşıdığını belirterek, şehitlerin birer "kutup yıldızı" olduğunu ifade etti.

Albayrak, "Şehitlerin isimleri yaşatıldığı sürece Türkiye'nin birliğine göz koyanlar bir daha bu ülkeye el uzatmaya cesaret edemezler." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kendisine Akıncı Üssü Davası'yla ilgili son bir gelişmeyi anlattığını belirten Albayrak, "Bu davada yargılanan subayların geçen hafta son savunmalarını yaparak, mahkemenin artık bunlarla ilgili karar vermesi gerekiyordu ama bunlar son savunmalarını 25 Haziran'dan sonrasına ertelemek istediklerini söylemişler. 24 Haziran'dan sonra siz ne umuyorsunuz, ne bekliyorsunuz? Bunu bir kenara koyalım." diye konuştu.

Albayrak, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne giderken kimlerin kimlerle beraber olduğuna, kimlerin neler umduğuna iyi bakmak gerektiğini bildirdi.

Bakan Albayrak, "ufak tefek yeni türeyen" partiler olduğunu ve seçime giderken partilerin çoğunun seçim beyannamelerinde de FETÖ veya FETÖ ile mücadeleye ilişkin herhangi bir ifade bulunmadığına işaret ederek, "PKK ve terör örgütleriyle savaşarak, ülkeyi bölmeye çalışanların gözünü oymak için sınır ötesi operasyonlarda mücadele eden askerlerimize kimler neler söylüyor, görüyoruz. Kimler kimlerle beraber, görüyoruz." dedi.

Seçim beyannamelerinde enerjiyle ilgili vadedilen birçok icraatın AK Parti iktidarı döneminde gerçekleştirildiğini ve daha da ötesini yapacaklarını vurgulayan Albayrak, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "bordan cam üreteceğiz" açıklamasına yönelik eleştirilerde bulundu.

Bakan Albayrak, "Geçen gün gördük, ana muhalefetin adayı. Adam diyor ki 'biz bordan cam üreteceğiz'. Yahu günaydın. Borcamı üretip, evlerde kullanalı 10 yıllar oldu, biz çoktan ürettik çoktan. Biz nükleerde, savunma sanayisinde, uçaklarda, tanklarda kullanılacak, en son teknoloji ile hammaddesinin tonu 200 dolarken, ürüne dönüştüğünde tonu 400 bin dolara çıkacak teknoloji için imza attık. İki bin kat katma değer üretiyoruz, adam borcamda kalmış." değerlendirmesini yaptı.

Albayrak törenin ardından, şehit Yalçın Aran'ın eşine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı, çocuklarına da çeşitli hediyeler verdi.

PARTNERYakaladığını görünce...Yakaladığını görünce...
Kapıkule'de 15 kilometre TIR kuyruğuKapıkule'de 15 kilometre TIR kuyruğu
TSB: Sigorta Şirketleri üç ayda 7.2 milyar lira tazminat üstlendiTSB: Sigorta Şirketleri üç ayda 7.2 milyar lira tazminat üstlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BOR bor stratejisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksi

En Çok Okunan Haberler

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Döviz kurunu yükselten ana neden ABD'ye geri dönen aylık 50 milyar dolar

Döviz kurunu yükselten ana neden ABD'ye geri dönen aylık 50 milyar dolar

Milyonlarca emekliye çifte zam müjdesi!

Milyonlarca emekliye çifte zam müjdesi!

Çoklu Doğum Yardımı! Destek ödemeleri başlıyor

Çoklu Doğum Yardımı! Destek ödemeleri başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kapıkule'de 15 kilometre TIR kuyruğu

Kapıkule'de 15 kilometre TIR kuyruğu

TSB: Sigorta Şirketleri üç ayda 7.2 milyar lira tazminat üstlendi

TSB: Sigorta Şirketleri üç ayda 7.2 milyar lira tazminat üstlendi

Altındaki yükseliş, ürünlerin ağırlığına etki etti

Altındaki yükseliş, ürünlerin ağırlığına etki etti

"Türkiye'ye oynanan oyun bu kadar belirgin bir şekilde olmamıştı"

"Türkiye'ye oynanan oyun bu kadar belirgin bir şekilde olmamıştı"

Trakya Birlik; arpa, tritikale, çavdar ve yulaf alım fiyatlarını açıkladı

Trakya Birlik; arpa, tritikale, çavdar ve yulaf alım fiyatlarını açıkladı

Yerli üretim 'ELBÜS' otobüsler Elazığ'da hizmete girdi

Yerli üretim 'ELBÜS' otobüsler Elazığ'da hizmete girdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.