FİNANS

Bakan Albayrak'tan Sultanbeyli'de esnaf ziyareti

FİNANS HABERLERİ  | 03.06.2018 20:11 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Sultanbeyli'de esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Sultanbeyli'de esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet ederek, sorun ve görüşlerini dinledi.

Albayrak, AK Parti Sultanbeyli İlçe Teşkilatı önünden başladığı yürüyüşü sırasında "hayırlı ramazanlar" dileğinde bulunarak, esnaflara ve vatandaşlara gül takdiminde bulundu.

Vatandaşlarla sık sık sohbet eden Albayrak, sorunlarını ve görüşlerini dinledi.

Albayrak, gül verdiği vatandaşlara "Güller Cumhurbaşkanımızdan, sizlere selamı var." dedi.

- "Cumhuru kimse yıkamaz"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim standına uğrayarak oradaki görevlililerle de sohbet eden Albayrak, "Cumhur sağlam mı, emin ellerde mi? Maşallah, cumhuru kimse yıkamaz yani değil mi? Allah'ın izniyle, 24 Haziran'da güzel olacak." diye konuştu.

Albayrak, daha sonra ziyaret ettiği AK Parti seçim standında da günlük kaç üy yapıldığı ve çalışmaların nasıl gittiği yönünde bilgi aldı.

PARTNERAslında kime ne mesaj veriyor?Aslında kime ne mesaj veriyor?
TÜRSAB Başkanı: Acentalar 100 bin liralık teminatsız krediden faydalanabilecekTÜRSAB Başkanı: Acentalar 100 bin liralık teminatsız krediden faydalanabilecek
Orta Doğu ülkelerine Alaşehir'den salamura yaprakOrta Doğu ülkelerine Alaşehir'den salamura yaprak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak esnaf ziyareti Sultanbeyli AK Parti İlçe Başkanlığı

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç seçildi!

Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç seçildi!

Haluk Levent ifadenin ardından serbest bırakıldı

Haluk Levent ifadenin ardından serbest bırakıldı

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Son dakika! Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Dolar kontrol altında

Son dakika! Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Dolar kontrol altında

Bayram tatili için otobüs firmalarına ek sefer izni!

Bayram tatili için otobüs firmalarına ek sefer izni!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TÜRSAB Başkanı: Acentalar 100 bin liralık teminatsız krediden faydalanabilecek

TÜRSAB Başkanı: Acentalar 100 bin liralık teminatsız krediden faydalanabilecek

Orta Doğu ülkelerine Alaşehir'den salamura yaprak

Orta Doğu ülkelerine Alaşehir'den salamura yaprak

TOKİ’den Silivri’de bin 356 adet konut satışı

TOKİ’den Silivri’de bin 356 adet konut satışı

Zeybekci: Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri manipülatif ve spekülatif

Zeybekci: Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri manipülatif ve spekülatif

Türkiye'nin en modern borsa kompleksi

Türkiye'nin en modern borsa kompleksi

Lisinia'ya 200 bin ziyaretçi hedefi

Lisinia'ya 200 bin ziyaretçi hedefi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.