Bakan Albayrak'tan Yunanistan'a tepki

Bu kapsamda partilerin seçim beyannamelerindeki enerjiyle ilgili vaatlerine değinen Albayrak, bu beyannamelerde bir vizyon olmadığını savundu. Albayrak, 10 yıllardır konuşulan bor madenlerinin katma değerli uç ürüne dönüştürülmesini sağlayacak bir tesisin kurulması için geçen hafta imza atıldığını anımsatarak şöyle devam etti:

"Biz burada bir hayal ortaya koymadık, imzaları attık. Bazı ürünler var, parasını da verseniz alamazsınız. Nitekim, bağırıyoruz, çağırıyoruz, kapımızda her gün füzeler Kilis'e, Hatay'a atılıyor, sivil insanlarımız ölüyor. Müttefiklerimize diyoruz ki 'Arkadaş şu patriotlardan ver, emanet koy. Parasını vereyim, sat' ama yok. O zaman göbeği kendimiz kesmemiz lazım. İHA ve SİHA örneğinde olduğu gibi, istedik, parasını ödedik, vermediler. Kendi İHA ve SİHA'mızı yaptık ve Afrin operasyonunu kritik kırılması bu teknolojik savunma sanayi dönüşümüyle gerçekleşti. Bu ürünleri üreten bir Türkiye'ye dönüştüğünüzde başka bir noktadasınız. İktidarı zorlaması, kafa tutması beklenen, farklı bir çıtaya taşıması gereken muhalefetin beyannamelerinde bizim açıkladığımız bor stratejisinin kırıntısı yok. O yüzden, bugüne kadar yaptıklarımızın daha da ötesini, iyisini yapacağımızı söylememiz lazım. Sadece enerjide değil. Ekonomiyi canlandıran tarihi projelerde söyledikleri tek şey her şeyi durdurmak. Üçüncü havalimanı hiçbir şeye yaramasa bile, çok basit söylüyorum, 150 milyon yolcu Türkiye'ye gelecek. Her gelen turist 100 dolar veya bin dolar harcasa. 100 dolar dediğinizde 15 milyar dolar, bin dolar dediğinizde 150 milyar dolar. Bu parayı kime bırakacak? Taksiciye, esnafa, mağaza sahibine, bırakacak. Kim kazanacak, ekonominin paydaşları. Bu 10 yıllık, 100 yıllık 'istemezükçü' zihin kodları var ya, çok mu farklı her alanda? Bu kodlar değişmiyor, bir tarafta eski zihniyet, diğer tarafta geliştirmeyi, yenilemeyi vadeden bir AK Parti. Bu yolda Türkiye, elde ettiği kazanımların hiçbirinden geri dönmeyecek. Bunu siyasetçi istese, millet izin vermez. Tüm vatandaşlarımız bu resme baktığında nasıl bir Türkiye hayal ettiğini düşündüğünde, vicdanen bunun cevabını bulacağını düşünüyorum. Bu sorunun cevabı tüm bu algı operasyonların rağmen çok basit."