Bakan Arslan, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, seçimin ardından oluşacak yeni sistemde bakanlığın isminde yapılması planlanan değişikliklerin projelere herhangi bir olumsuz etkisinin olmayacağını belirterek, "Bakanlık zaten ulaştırmanın tüm türlerinin alt yapısını yapıyor. Yeni sistemle gelecek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ismi bence çok daha kapsayıcı ve net." dedi.

Arslan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Seçimden sonra oluşacak yeni sistemde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve diğer bazı bakanlıklara ilişkin atılacak adımlara yönelik bir soru üzerine Arslan, birbiriyle benzer işleri yapan bakanlıkların bir araya getirilmesinin koordinasyon açısından olumlu yansıyacağını söyledi. Arslan, şunları kaydetti:

"Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının isminde yapılacak bir değişikliğin projelere olumsuz anlamda etkisi olmayacak. Bakanlığımız hem ulaştırma görevi yapıyor hem de bunlarla ilgili projeler üretiyor. Karayolları Genel Müdürlüğümüz alt yapı yapıyor, hizmete sunuyor. Bunun gibi liman, demiryolu ve havalimanı alt yapısını yapan ve işletmelere devreden birimlerimiz var. Bakanlık zaten ulaştırmanın tüm türlerinin alt yapısını yapıyor. Yeni sistemle gelecek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ismi bence çok daha kapsayıcı ve net." diye konuştu.