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Bakan Arslan, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2)

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2018 13:21 | Son Güncelleme

"Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının isminde yapılacak bir değişikliğin projelere olumsuz anlamda etkisi olmayacak" - "Bakanlık zaten ulaştırmanın tüm türlerinin alt yapısını yapıyor. Yeni sistemle gelecek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ismi bence çok daha kapsayıcı ve net"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, seçimin ardından oluşacak yeni sistemde bakanlığın isminde yapılması planlanan değişikliklerin projelere herhangi bir olumsuz etkisinin olmayacağını belirterek, "Bakanlık zaten ulaştırmanın tüm türlerinin alt yapısını yapıyor. Yeni sistemle gelecek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ismi bence çok daha kapsayıcı ve net." dedi.

Arslan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Seçimden sonra oluşacak yeni sistemde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve diğer bazı bakanlıklara ilişkin atılacak adımlara yönelik bir soru üzerine Arslan, birbiriyle benzer işleri yapan bakanlıkların bir araya getirilmesinin koordinasyon açısından olumlu yansıyacağını söyledi. Arslan, şunları kaydetti:

"Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının isminde yapılacak bir değişikliğin projelere olumsuz anlamda etkisi olmayacak. Bakanlığımız hem ulaştırma görevi yapıyor hem de bunlarla ilgili projeler üretiyor. Karayolları Genel Müdürlüğümüz alt yapı yapıyor, hizmete sunuyor. Bunun gibi liman, demiryolu ve havalimanı alt yapısını yapan ve işletmelere devreden birimlerimiz var. Bakanlık zaten ulaştırmanın tüm türlerinin alt yapısını yapıyor. Yeni sistemle gelecek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ismi bence çok daha kapsayıcı ve net." diye konuştu.

Arslan, seçim günü gerçekleştirilebilecek "siber saldırılara" ve seçim güvenliğini gölgeye düşürecek gerçek dışı haberlere karşı alınacak önlemlere de değinerek, seçimin güvenli yapılabilmesi için gereken tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını söyledi.

Özellikle seçimlerde siber güvenliğin çok daha önemli hale getirdiğine dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Sadece seçim döneminde değil, siber güvenliği sürekli sağlıyoruz. Ancak seçim döneminde çok daha fazla teyakkuzda olunmasını önemsiyoruz. Bu konuda tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Bunun yanında kamuya hizmet eden kuruluşların da siber güvenlikle ilgili önlemleri alması ve hepsinin bir merkezde 24 saat takip edilmesi konusunda yoğun çalışmalarımız var. Daha fazla atak olabileceği düşüncesiyle çok sayıda insana eğitim verdik. Bu konuda 800'e yakın Siber Olaylara Müdahale Ekibimiz var."

Arslan, seçimde kullanılan oyların taşınmasında PTT'nin mülki idarelerle birlikte çalışacağını belirterek, PTT'nin kargo alanında çok tecrübeli olduğunu vurguladı.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
AA) Editör Masası Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ahmet Arslan

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