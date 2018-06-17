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Bakan Arslan, Ankara Lojistik Üssü'nü ziyaret etti

FİNANS HABERLERİ  | 17.06.2018 18:31 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - "Birileri, ulaştırma projelerinin gereksiz ve 'beton ekonomisi' olduğunu söylüyor. Bunlar, beton ekonomisinin ülkeye neler kazandırdığının herhalde farkında olmadığı için böyle söylüyorlar" - "Bundan 90-80-70 sene önce özel sektör yoktu, özel sektörün fabrika kurup ülkeye istihdam ve üretim sağlaması, ihracat yapma imkanı yoktu. Hal böyle olunca fabrikayı devlet kuruyordu. Bu, komünist rejimlerin zihniyeti olarak geride kaldı" - "Bugün için bakış açımız şu, ulaştırma altyapısını hazırlayacaksın, insanlar her yere kolay ve konforlu erişebilecek, enerjiyi, suyu, sair altyapıları ve iletişimle ilgili imkanları sağlayacaksın. Özel sektör, sen bu imkanları sağlayınca fabrikayı kurar. Fabrikalardan kaynaklı istihdamı sağlar, ülke ekonomisine katkı koyar ve ihracat yapar"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Birileri, ulaştırma projelerinin gereksiz ve 'beton ekonomisi' olduğunu söylüyor. Bunlar, beton ekonomisinin ülkeye neler kazandırdığının herhalde farkında olmadığı için böyle söylüyorlar" dedi.

Bakan Arslan, Ankara Lojistik Üssü'nde incelemelerde bulundu, kamyoncularla bir araya gelerek, onların sorunlarını ve önerilerini dinledi.

Daha sonra açıklama yapan Arslan, ülkeyi ulaşılabilir ve erişilebilir hale getirirken taşıyıcıların yükünü rahat taşıyabilmesi ve konforlu yollarda seyahat edebilmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

AK Parti olarak son 15 yılda yaptıkları düzenlemelerle ülke insanına, endüstriye, sanayiye ve ekonomiye hizmet etmeyi amaçladıklarını söyledi.

- "Sektör lehine olan önerileri, hemen hayata geçireceğiz"

Arslan, kamu otoritesi olarak masa başında karar almadıklarını, sektör temsilcileriyle görüşerek, onların sorunlarını çözmeye yönelik düzenlemeler yaptıklarını ifade etti.

Bakanlık olarak son 15 yılda yaptıkları düzenlemelerle muafiyetler dahil olmak üzere 4,5 milyon mesleki yeterlilik belgesi ile 500 binden fazla yetki belgesi verildiğini, 1 milyon 300 bin taşıtın kayıt altına alındığını anlatan Arslan, uluslararası karayolu taşımacılığı dahil üç farklı kıtada 70'e yakın ülkeye yılda 1 milyon 300 bin sefer düzenlendiğini, bunun sektörün önemli olduğunu ortaya koyduğunu bildirdi.

Yurt içi eşya taşımacılığının yüzde 90'ı, uluslararası eşya taşımacılığının da yüzde 30-35'inin kara yoluyla yapıldığına işaret eden Arslan, bu nedenle sektörün çok önemli olduğunu vurguladı.

Arslan, yıl başından itibaren yaptıkları düzenlemelerle belge alma şartlarını kolaylaştırıp, belge ücretlerinde yüzde 50'ye yakın indirim yaptıklarını anımsattı.

Ankara Lojistik Üssü'nde kamyonculara derli toplu hizmet verilmesinin esnaf tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getiren Arslan, "Ülkemizin bulunduğu pozisyonu itibarıyla lojistik hizmetler marifetiyle ekonomisine daha fazla katma değer oluşturacağına olan inancımızı söylüyorduk. Burada fiilen uygulandığını görmek bizim bir başka memnuniyetimiz." diye konuştu.

- "Yıllık 11 milyar dolar tasarruf sağladık"

Bakanlık olarak yaptıkları yollar ve yatırımlarla mesafeleri kısaltmanın yanı sıra yıllık 11 milyar dolar tasarruf sağlandığını vurgulayan Arslan, "Neredeyse bütün ulaştırma türlerinde yaptığımız yatırım kadar tasarruf sağladık." dedi.

Arslan, şunları kaydetti:

"Birileri, ulaştırma projelerinin gereksiz ve 'beton ekonomisi' olduğunu söylüyor. Bunlar, beton ekonomisinin ülkeye neler kazandırdığının herhalde farkında olmadığı için böyle söylüyorlar. Bundan 90-80-70 sene önce özel sektör yoktu, özel sektörün fabrika kurup ülkeye istihdam ve üretim sağlaması, ihracat yapma imkanı yoktu. Hal böyle olunca fabrikayı devlet kuruyordu, kurmak zorundaydı. Geldiğimiz bugün de artık bu çok geride kaldı. Bu, komünist rejimlerin zihniyeti olarak geride kaldı. Bugün için bakış açımız şu, ulaştırma altyapısını hazırlayacaksın, insanlar her yere kolay ve konforlu erişebilecek, enerjiyi, suyu, sair altyapıları ve iletişimle ilgili imkanları sağlayacaksın. Bunları sağlarsan sivil toplum kuruluşu böyle bir tesisi kurar, en kaliteli hizmeti verir. Özel sektör, sen bu imkanları sağlayınca fabrikayı kurar. Fabrikalardan kaynaklı istihdamı sağlar, ülke ekonomisine katkı koyar ve ihracat yapar. Ülkenin kalkınmasının da ekonomisinin, sanayisinin, endüstrisinin büyümesinin olmazsa olmazı lokomotif sektörü ulaştırma sektörüdür, ulaştırma projeleridir. Biz bu projeleri, bu bakış açısıyla yapıyoruz."

Bakanlık olarak ülke genelindeki 2 bin 300 şantiyede 150 bin kişiye istihdam sağlandığını dile getiren Arslan, yap-işlet-devret (YİD) projeleri sayesinde de milli kaynaklar ve vergilerin ülkenin diğer yerlerine hizmet olarak götürüldüğünü bildirdi.

Birilerinin projelerin ne anlama geldiğini anlamadığından bunları durdurmaktan ve yaptırmamaktan bahsettiklerini ifade eden Arslan, "Ama fiilen projeleri kullanan insanlarımız, projelerin ne anlama geldiğini, ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu gayet iyi biliyorlar. Biz de bu bilinçle bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Ahmet Arslan Ankara Lojistik Üssü

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