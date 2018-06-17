Bakan Arslan, Ankara Lojistik Üssü'nü ziyaret etti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Birileri, ulaştırma projelerinin gereksiz ve 'beton ekonomisi' olduğunu söylüyor. Bunlar, beton ekonomisinin ülkeye neler kazandırdığının herhalde farkında olmadığı için böyle söylüyorlar" dedi.

Bakan Arslan, Ankara Lojistik Üssü'nde incelemelerde bulundu, kamyoncularla bir araya gelerek, onların sorunlarını ve önerilerini dinledi.

Daha sonra açıklama yapan Arslan, ülkeyi ulaşılabilir ve erişilebilir hale getirirken taşıyıcıların yükünü rahat taşıyabilmesi ve konforlu yollarda seyahat edebilmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

AK Parti olarak son 15 yılda yaptıkları düzenlemelerle ülke insanına, endüstriye, sanayiye ve ekonomiye hizmet etmeyi amaçladıklarını söyledi.

- "Sektör lehine olan önerileri, hemen hayata geçireceğiz"

Arslan, kamu otoritesi olarak masa başında karar almadıklarını, sektör temsilcileriyle görüşerek, onların sorunlarını çözmeye yönelik düzenlemeler yaptıklarını ifade etti.

Bakanlık olarak son 15 yılda yaptıkları düzenlemelerle muafiyetler dahil olmak üzere 4,5 milyon mesleki yeterlilik belgesi ile 500 binden fazla yetki belgesi verildiğini, 1 milyon 300 bin taşıtın kayıt altına alındığını anlatan Arslan, uluslararası karayolu taşımacılığı dahil üç farklı kıtada 70'e yakın ülkeye yılda 1 milyon 300 bin sefer düzenlendiğini, bunun sektörün önemli olduğunu ortaya koyduğunu bildirdi.