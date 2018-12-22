FİNANS

Bakan Bekir Pakdemirli, "Litre başına vermekte olduğumuz ortalama 10 kuruş Süt Prim Desteği, 15 kuruş daha artırılarak 25 kuruşa yükseltildi." dedi.

FİNANS HABERLERİ  | 22.12.2018 17:31 | Son Güncelleme

Bakan Bekir Pakdemirli, "Litre başına vermekte olduğumuz ortalama 10 kuruş Süt Prim Desteği, 15 kuruş daha artırılarak 25 kuruşa yükseltildi." dedi.


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