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Bakan Dönmez, AA Editör Masası'na konuk oldu

FİNANS HABERLERİ  | 20.03.2019 10:47 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: (1) - "Kampanya döneminde bazı adayların sorumluluk alanlarında olmayan konularda vaatlerde bulunduklarını gözlemleyebiliyoruz. Bazı yerlerde adaylar, gaz getireceğiz diyorlar. Bunlar doğru değil" - "Şu an 81 ile, 510 yerleşim birimine doğal gazı ulaştırmış olduk" - "Temennimiz, Cumhur İttifakı adaylarının bu yetki ve sorumluluğu vatandaştan alarak gönülden yapmasıdır. Memleket işi gönül işi diye düşünen kişilerin göreve gelmelerini arzu ediyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerel seçimlerin yaklaştığını belirterek, "Kampanya döneminde bazı adayların sorumluluk alanlarında olmayan konularda vaatlerde bulunduklarını gözlemleyebiliyoruz. Bazı yerlerde adaylar, gaz getireceğiz diyorlar. Bunlar doğru değil. Şu an 81 ile, 510 yerleşim birimine doğal gazı ulaştırmış olduk." dedi.

Bakan Dönmez, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dönmez, seçim kampanya döneminde, bazı adayların "hayal mahsulu" vaatlerde bulunduğunu ifade ederek, bunların doğru olmadığını aktardı.

Doğal gazın 81 il ve 510 yerleşim birimine ulaştırıldığını kaydeden Dönmez, "Kampanya döneminde bazı adayların sorumluluk alanlarında olmayan konularda vaatlerde bulunduklarını gözlemleyebiliyoruz. Bazı yerlerde adaylar, gaz getireceğiz diyorlar. Bunlar doğru değil. Şu an 81 ile, 510 yerleşim birimine doğal gazı ulaştırmış olduk. Tabi ki talep hakkı var. Vatandaş talep ediyor ama nihai karar belli mekanizmalarla değerlendirildikten sonra oluşuyor. Nihai olarak bunun ekonomik ve teknik değerlendirilmesi, karar verilmesi bir plan dahilinde gerçekleşiyor." diye konuştu.

Dönmez, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde sahada bir heyecan olduğuna dikkati çekerek, "Temennimiz, Cumhur İttifakı adaylarının bu yetki ve sorumluluğu vatandaştan alarak gönülden yapması. Memleket işi gönül işi diye düşünen kişilerin göreve gelmelerini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Kesinti ve kısıntı bitti

Enerjide son yıllarda özellikle arz tarafında yapılan yatırımlarla kesinti ve kısıntı sorununun giderildiğini anlatan Dönmez, yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırmak için çalıştıklarını söyledi.

Dönmez, elektrik üretiminin yarısının yerli ve yenilenebilir kaynaklardan, diğer yarısının ise ithal kaynaklardan elde edildiğinin altını çizerek, "Amacımız yerli kaynakların payını yüzde 60-70'lere yükseltmek. Bu yılın ilk 2 ayında yüzde 60'lı oranlara ulaştık. Daha çok yerli ve yenilenebilir diyerek birçok projeyi hayata geçiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de yerli kömürde potansiyelin yüksek olduğunu vurgulayan Dönmez, bu yerli kaynakla önemli istihdam yaratılabileceğini belirtti.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
31 Mart enerji Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez seçim

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