FİNANS

Bakan Dönmez, AA Editör Masası'na konuk oldu

FİNANS HABERLERİ  | 20.03.2019 11:57 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: (3) - "Adana açıklarında ikinci bir kuyuya daha başladık. 4 bin 500 metre civarında bir sondaj derinliği hedefimiz var" - "Müjde için erken ama süre vermeyelim. Bu operasyonlar 4-5 aylık bir süreç. Bizim hedefimiz iki gemiyle yılda 4 sondaj yapmak" - "Geçmişte Karadeniz’de birtakım iş birlikleri oldu uluslararası petrol şirketleriyle. Bugün de o şirketlerin bir kısmıyla görüşüyoruz. Hem Akdeniz için hem de Karadeniz için iş birliklerimiz olabilir"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin'den sonra Adana açıklarında ikinci bir kuyuda sondaja başladıklarını belirterek, "4 bin 500 metre civarında bir sondaj derinliği hedefimiz var. Müjde için erken ama süre vermeyelim. Bu operasyonlar 4-5 aylık bir süreç. Bizim hedefimiz iki gemiyle yılda 4 sondaj yapmak." dedi.

Dönmez, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlk sondaja ekim aylarında Alanya’da başladıklarına işaret eden Dönmez, "Şu anda hemen hemen artık son virajdayız diyebiliriz. 6 bin metreye ulaşmayı hedefliyoruz. Mart ayı sonu itibarıyla da 6 bin metre derinliğe ulaşmış olacağız. Şu anda tabii özellikle son metrelerde teknik olarak orada birtakım testlerin yapılması gerekiyor. Daha dikkatli, daha yavaş çalışmayı gerektiren bir bölümdeyiz. Bugünlerde var veya yok bilgisini paylaşmak çok sağlıklı olmaz ama gönül ister ki ilk sondajda bu işi yapalım.” dedi.

Dönmez, petrol ve doğal gaz aramanın sabır isteyen bir iş olduğuna işaret ederek, 1970’li yıllarda İngiltere’nin Kuzey Denizi’nde 150 sondaj yaptığını, vazgeçmek üzereyken bir sondaj daha yapmaya karar verip bulduklarını ve yine aynı bölgede Norveç’in 35’inci kuyuda bulduğunu anımsattı.

Bu sayıları beklemeyi arzu etmediklerini belirten Dönmez, şöyle devam etti:

“Teknoloji de tabii daha hızlı gelişiyor. Üç boyutlu sismik araştırma kabiliyetleri gelişti. Dolayısıyla yerin altındaki bu bilgiyi değerlendirecek, analiz edecek birtakım ekipmanlar var. Bunlarla birlikte tabii daha kısa sürede inşallah bunlara da erişmiş olacağız. O anlamda son teknolojiyi kullanıyoruz. Gerek sismik gemilerimizde gerekse şu anda Fatih gemimizde ki Fatih gemisinin ikinci kardeş gemisi de geldi, Yavuz. O da aynı benzer teknik özelliklere sahip. Dünyada bu özelliklere sahip 16 gemi var. Normalde bunu bir servis şirketinden, hizmet kiralamak suretiyle yapabilirsiniz. İlla kendi mülkünüz olması gerekmez ama bizim agresif bir sondaj arama programımız olduğu için uzun dönemli bu tip anlaşmalar yerine, bazen de ekonomik olmayabiliyor, biz bunu kendi milli imkanlarımızla yapalım hem donanımlarımız bize ait olsun, hem de insan kaynağımız da bir yandan yetişmiş olsun dedik.”

Dönmez, Kıbrıs Rum kesimi ve komşu ülkelerin de aramaları olduğunu belirterek, İsrail'le Mısır’da keşifler yapıldığını ve Exxon Mobil’in de bölgede bir keşif yaptığını anımsattı.

Bölgede potansiyel olduğunu ve Türkiye’nin de ilk denemelerde bu potansiyeli yakalamasını hedeflediklerini dile getiren Dönmez, “Öteden beri savunduğumuz adada Kıbrıs Rum kesiminin bütün yer altı zenginliğinin kendi ekonomisine kazandırmasının doğru olmadığını ifade ettik. Orada bir Türk toplumu var, onların hak ve menfaatlerinin de doğru bir şekilde korunması gerektiğini ifade ettik. Burada masaya oturulursa, Kıbrıs’taki her iki toplum lideri bir çözüm üretebilirse biz bundan memnun oluruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de ruhsat alanları tayin etti, o yüzden biz de orada arayacağız diyoruz. İnşallah bu gerçeği görür karşı taraf ve ortak her iki tarafın da kazanacağı bir model üzerinde anlaşma olur.” diye konuştu.

Dönmez, Mersin açıklarında da sığ deniz çalışmaları yapıldığını kaydederek, “İlk kuyumuzu açtık, orada bazı emareler var ama ekonomik bir rezerve ulaşamadık. Çok yakın bir yerde, Adana açıklarında ikinci bir kuyuya daha başladık. 4 bin 500 metre civarında bir sondaj derinliği hedefimiz var. Şu anda bu çalışma Kuzupınarı bölgesinde, orada da var mı yok mu bilgisine ulaşmış olacağız. Hem sığ denizde hem derin denizde devam ediyoruz çalışmalarımıza. Müjde için erken ama süre vermeyelim. Bu operasyonlar 4-5 aylık bir süreç. Bizim hedefimiz iki gemiyle yılda 4 sondaj yapmak.” diye konuştu.

Türkiye'nin hidrokarbon aramalarında çeşitli uluslararası iş birlikleri olabileceğini dile getiren Dönmez, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Geçmişte Karadeniz’de birtakım iş birlikleri oldu uluslararası petrol şirketleriyle. Bugün de o şirketlerin bir kısmıyla görüşüyoruz. Hem Akdeniz için hem de Karadeniz için iş birliklerimiz olabilir. Biz buna açığız. Diğer taraftan bazı servis hizmetleri var. Bu servis hizmetleri ihtisaslaştığı için onları ellerinden almak gerekiyor. Sismiklerin değerlendirilmesinden tutun da kuyu yapım çalışmalarına destek işlerine kadar birçok hizmet dışarıdan alınabiliyor. İyi de partnerlerimiz var. Onlarla iş birliklerimiz devam edecek. Bu iş bazen şöyle de olabilir; Hazar’da Türkiye Petrolleri’nin ortaklarından birisiyle hem petrol hem doğal gaz çıkarıyoruz. Orada birçok uluslararası büyük petrol şirketi de ortağımız. Bunlar yeri geliyor rakip, yeri geliyor bazı büyük sahalarda iş birliği yapmak suretiyle hem finansal açıdan daha kolay yürütülmesini sağlamış oluyorlar, hem de teknolojik birikimlerini getiriyorlar. Bu tip birliktelikler dünyanın çeşitli coğrafyalarında olabiliyor. Bizim de bu tip iş birliklerimiz geçmişte olduğu gibi gelecekte de olacaktır."

(Bitti)

PARTNERAvrupa'nın en ucuz kenti belli oldu!Avrupa'nın en ucuz kenti belli oldu!
Araplardan Türkiye’ye tarım çıkartmasıAraplardan Türkiye’ye tarım çıkartması
Kadın girişimcilerden "Kendi Hikayesini Yazanlar" kitabıKadın girişimcilerden "Kendi Hikayesini Yazanlar" kitabı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası antalya doğal gaz Doğu Akdeniz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez hidrokarbon mersin petrol türkiye

En Çok Okunan Haberler

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Piyasalarda gözler bu kararda

Piyasalarda gözler bu kararda

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalçın: Ekonomik istikrar kaybolduğunda ilk ağlayacak kitleyiz

Yalçın: Ekonomik istikrar kaybolduğunda ilk ağlayacak kitleyiz

Araplardan Türkiye’ye tarım çıkartması

Araplardan Türkiye’ye tarım çıkartması

Kadın girişimcilerden "Kendi Hikayesini Yazanlar" kitabı

Kadın girişimcilerden "Kendi Hikayesini Yazanlar" kitabı

Malkara Güneş Enerjisi Üretim Tesisi törenle açıldı

Malkara Güneş Enerjisi Üretim Tesisi törenle açıldı

Yerli hava savunma sisteminde yeni başarı

Yerli hava savunma sisteminde yeni başarı

Yurt dışı üretici fiyatları Şubat’ta yıllık yüzde 30.71 arttı

Yurt dışı üretici fiyatları Şubat’ta yıllık yüzde 30.71 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.