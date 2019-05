Bakan Dönmez, bakanlık çalışanlarıyla iftarda buluştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, iftarda bir araya geldiği mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, "Bir senenin geriye dönüp muhasebesine baktığımızda hep sizlerin eserlerini görüyoruz. 81 ilin tamamına, 512 ilçenin sakinlerine, evlerine, iş yerlerine, yani 65 milyon vatandaşımıza ulaştırdığımız doğal gazın arkasında sizler varsınız. Trakya’daki, Doğu Anadolu’daki petrol ve doğal gaz keşiflerimizin arkasında sizler varsınız. Fatih’in, Yavuz’un, Oruç Reis’in ve Barbaros’un denizlerimizde arama ve sondaj faaliyetlerinde yine sizler varsınız." dedi.

Dönmez, bakanlık çalışanlarıyla bir araya geldiği geleneksel iftarda değerlendirmelerde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak bu ailenin büyümesi, gelişmesi, daha müreffeh olması için büyük bir özveri, gayret ve samimiyetle çalıştıklarını vurgulayan Dönmez, "Enerji, mesaisi olmayan bir iş. 7 gün 24 saat 365 gün ülkemizin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak için sahadaki arkadaşlarımızdan, en üst düzey yönetici arkadaşlarımıza kadar her daim görevimizin başındayız. Bu ailenin her bir üyesi büyük ve güçlü Türkiye ideali için çocuklarımızın geleceği için milletimizin menfaati, ülkemizin çıkarı için gecesini gündüzüne, varını yoğuna katarak çalışıyor. Bu sorumluluk, bu inanç, bu bilinç bizleri her daim daha güçlü, her daim daha kararlı kılıyor. Çünkü biliyoruz ki milletçe yürüdüğümüz bu yolun sonu aydınlık. Her türlü zorluğa rağmen içimizdeki umudu, enerjiyi, azmi hiçbir zaman kaybetmedik." değerlendirmesinde bulundu.