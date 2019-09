Bakan Dönmez: Elektrik ihracatımız, ithalatımızdan fazla

ANKARA, (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrik ihracatımız, ithalatımızdan daha fazla. Irak bizden elektrik alabileceğini ifade etti, transfer kapasitesini Irak başta olmak üzere artıracağız. Geçtiğimiz yıl elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yaklaşık yüzde 50 idi. Bu sene ilk 7 ayda bu oran yüzde 65-66'lara çıktı" dedi.

Bakan Fatih Dönmez, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin enerji ithalatı politikasıyla ilgili konuşan Bakan Dönmez, elektrik ithalatının son yıllarda ciddi oranda azaldığını söyledi. Bakan Dönmez şöyle konuştu:

"Elektrik ihracatımız, ithalatımızdan daha fazla. Komşu ülkelerin hepsiyle elektrik hatlarımız, üretim hatlarımız birbirine bağlı. Batıda Bulgaristan, Yunanistan, doğuda da Gürcistan, Azerbaycan, Nahcivan'ı kastederek söylüyorum. İran, Irak ve tabi Suriye'yle de vardı, ama savaş öncesinde bir ticaretimiz söz konusuydu. Irak bizden elektrik alabileceğini ifade etti, transfer kapasitesini Irak başta olmak üzere artıracağız. Geçtiğimiz yıl elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yaklaşık yüzde 50 idi. Bu sene ilk 7 ayda bu oran yüzde 65-66'lara çıktı, yani yüzde 15-16'lık bir yerli payında artış söz konusu. Bunun ekonomik karşılığı da şu; eğer bunu yerli yenilenebilir kaynaklardan üretmemiş olsaydık, yaklaşık 1,5 milyar dolar daha ithalat yapacaktık. Önümüzdeki yıllarda yerlilik payını artırmak için yerli kaynakları azami kullanmayı hedefliyoruz."

'2023 YILINDA İŞLETMEYE ALMAYI PLANLIYORUZ'

Rusya Atom Enerjisi Kurumu ROSATOM tarafından Mersin'de inşası devam eden Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali 'Akkuyu NGS'ye değinen Bakan Dönmez, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz Temmuz ayında ROSATOM Başkanı Sayın Lihaçev'le birlikte sahada müşterek incelemelerde bulunduk. Birinci ünitenin temeliyle alakalı inşaat çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Sahaya yeni intikal eden bir ekstra güvenlik kabini var o gelmişti onun montajına başlamışlardı. Plan ve programa uygun olarak ilerliyor. Bugünlerde de aslında ikinci reaktörün inşaat lisansını da Nükleer Düzenleme Kurulumuz veriyor. Orada da geçtiğimiz yıl sınırlı inşaat izni alınmıştı, şimdi her iki ünite de inşallah hızlanarak devam etmiş olacak. Toplam 4 ünite her biri 1200 megavat toplam 4800 megavat. İnşallah ilk üniteyi Cumhuriyetimizin 100'uncu yılında 2023 yılında işletmeye almayı planlıyoruz."

'KAMU BİNALARINDA YÜZDE 15'LİK TASARRUF PLANLIYORUZ'

Bakan Dönmez, kamu binalarında enerji verimliliğinin artırılmasıyla ilgili de, şöyle konuştu:

"2023 yılına kadar kamu binalarına biz yüzde 15'lik bir tasarruf planlıyoruz. Bizim yapmış olduğumuz potansiyel çalışmalarına göre de yaklaşık yüzde 27'lik bir tasarruf potansiyelimiz var. Yüzde 15'lik kısım yaklaşık yıllık 250-300 milyon lira gibi bir tasarrufa denk geliyor. 2023'te yüzde 15'lik tasarrufa ulaşırsak ondan sonra takip eden dönemde de bir yüzde 13 daha hedef belirlersek toplam tasarruf hedefimizi yakalamış olacağız. Bu vesileyle ben vatandaşlarımızı, iş insanlarımızı da uyarmak istiyorum. Lütfen onlar da dikkate alsın, bulundukları, yaşadıkları, çalıştıkları binalarda enerji verimliliği anlamında yapılacak çok işler var. Eğer bir teknik firmaya, bir mühendislik firmasına bu etütler yapılırsa, yapmış oldukları bu kapsamlı yatırımların çok kısa süre içerisinde kendilerine geri döneceğini görecekler. Geçtiğimiz yıl çıkarmış olduğumuz kanunla enerji verimliliğini destekleme miktarlarını artırdık. Daha önce 1 milyon liraya kadar olan projelerde yaklaşık yüzde 20'lik bir destek söz konusuyken şimdi bu rakamı 5 kat arttırdık, 5 milyon liraya çıkardık. Dolayısıyla, her 5 milyonluk projenin 1 milyon liralık kısmını biz destekleyeceğiz. Bu proje, bu başlık aslında ülkede yaşayan 82 milyona hitap eden bir konu."

Bakan Dönmez, dar gelirli ailelere elektrik desteği verilmesi konusunda da, "Ağustos sonu itibariyle vatandaşlarımıza ödediğimiz rakam 275 milyon lira" dedi.

'MADENCİLİK, YATIRIM TUTARI YÜKSEK BİR ALAN'

Türkiye'deki madencilik faaliyetlerine de değinen Bakan Dönmez, geçen yıl maden ve ham madde ithalatının 27 milyar dolar olduğunu, yaklaşık 6-7 milyar dolar da ihracat yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Net dış ticaret açığı bu sektör açısından 20 milyar dolar civarında bir rakam. Bunun büyük bir kısmını da altın oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 8.5 milyar dolarlık bir altın ithalatımız var. Altını milletçe seviyoruz, aynı zamanda bir tasarruf aracı, bir ziynet aracı, kuyumcu sektörümüz de hakikaten Türkiye'de çok iyi. Bir kısmını da alıp işleyip tekrar ihraç edebiliyoruz. Diğer ürünler itibariyle de baktığımızda, mesela bakırda, demir cevherinde, buna benzer ürünlerde de ciddi ithalatımız var. Türkiye maden potansiyeli sanılanın aksine yüksek bir ülke. Dünyada yaklaşık 90 çeşit madenin madenciliği yapılıyor. Bunlardan 77'si aslında ülkemizde var, fakat biz 60 civarında bir kısmının üretimini yapabiliyoruz. Madencilik sektörü zaman tüketen ve yatırım tutarı yüksek alanlardan birisi. Yani aramayla üretime geçme arasında ortalama 10 yıl civarında bir süre geçiyor. Her zaman dediğimiz gibi varsa bulmaya çalışıyoruz."