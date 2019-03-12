Bakan Dönmez: Elektrik ihracatımız, ithalatımızın üstüne geçti (2)

Ömer KOÇ/AFŞİN(Kahramanmaraş), (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son 15 yıldaki yatırımlarla elektrikte arz güvenliği probleminin kalmadığını belirterek, "Fazlamız var, eksiğimiz yok. Geçtiğimiz 2 yıl, elektrikte ihracatımız ithalatımızın üstüne geçti" dedi.

Bakan Fatih Dönmez, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Bürosu'nu ziyaret etti. Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ile belediye başkan adaylarının da eşlik ettiği ziyarette konuşan Bakan Dönmez, kısa süre öncesine kadar Türkiye'de elektrik arzının yeterli olmadığını ve talebi karşılayacak kurulu elektrik gücünün bulunmadığını söyledi.

'KÖMÜR ÜRETİMİYLE CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDIK'

O dönemler elektrik kesintileri yaparak idare etmeye çalıştıklarını belirten Dönmez, "Hamdolsun son 15 yıldır elektrik yapılan yatırımlarla arz güvenliği problemi kalmamıştır. Fazlamız var, eksiğimiz yok. Geçtiğimiz 2 yıl, elektrikte ihracatımız ithalatımızın üstüne geçti. Ancak şunu da göz ardı etmememiz gerekiyor, ürettiğimiz elektriğin yaklaşık yarısını ithal kaynaklardan elde ediyoruz; doğal gaz ve ithal kömür. Yerli kömürümüzü biraz daha fazla kullanmak zorundayız. Bunu en iyi Afşin ve Elbistanlılar bilir. Daha çok yerli ve yenilenebilir maksadıyla da gece-gündüz çalışıyoruz. Türkiye'de son yıllarda yaptığımız yeni keşiflerle birlikte kömür rezervi keşfimizi 18 milyar tona çıkarmış olduk. Geçtiğimiz yıl bir rekor kırdık kömür üretiminde yıllık 101, 5 milyon ton. Cumhuriyet tarihinin rekoru. Yeter mi, yetmez. Hala yurt dışından 30 milyon ton kömür ithal ediyoruz" diye konuştu.