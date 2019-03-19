FİNANS

Bakan Dönmez: Elektrikte arzımız talebimizin üzerine çıktı (2)

FİNANS HABERLERİ  | 19.03.2019 01:04 | Son Güncelleme

FABRİKA TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kütahya’nın Emet ilçesinde Etimaden işletmelerine ait sülfürik asit fabrikasının temel atma törenlerine katıldı.

Bakan Dönmez: Elektrikte arzımız talebimizin üzerine çıktı (2)

FABRİKA TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kütahya’nın Emet ilçesinde Etimaden işletmelerine ait sülfürik asit fabrikasının temel atma törenlerine katıldı. Programa Bakan Dönmez’in yanı sıra Kütahya Valisi Ömer Toraman, Ak Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Ahmet Tan, Ceyda Çetinerenler ve Etimaden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer de katıldı.
Emet Bor İşletmesindeki temel atma töreninde konuşan Bakan Dönmez, Türkiye’nin 300 yıllık bor ihtiyacını sağlayacak kaynaklara sahip olduğunu belirterek, "Bizler artık bor madenini ham madde olarak satmıyoruz. İşleyecek alt yapı teknolojisiyle ürünler geliştirerek satış sağlıyoruz. Bor işlendikçe değer kazanan bir madenimiz. Neden bu zenginlikten milletimizi mağdur edelim dedik. Yeni vizyonumuz geleneksel bor üretiminden, ileri teknoloji bor ürünleri üretmek olacak. 413 milyon liraya mal olacak sülfürik asit tesisimizle bora katma değer katacağız. Üreteceğimiz buhar ve elektrikle daha düşük maliyetle ürün elde edeceğiz. Dolaylı ve dolaysız 200’den fazla istihdam ile Emet kazanacak, Kütahya kazanacak, ülkemiz kazanacak. Borlu deterjan üretiminde buradan tüm ülkemize teşekkür etmek istiyorum. Borlu deterjan üretimimiz halkımızın talebi ve destekleri ile kapasite artırımına gitmektedir" diye konuştu. Bakan Fatih Dönmez, konuşmaların ardından beraberindekilerle birlikte fabrikanın temelini attı.

Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), (DHA)-

FOTOĞRAFLI

Bakan Dönmez: Elektrikte arzımız talebimizin üzerine çıktı (2)Bakan Dönmez: Elektrikte arzımız talebimizin üzerine çıktı (2)Bakan Dönmez: Elektrikte arzımız talebimizin üzerine çıktı (2)

Dünya rekoru bu maçta kırıldı! Tarihe geçtiler Dünya rekoru bu maçta kırıldı! Tarihe geçtiler
"Elektrikte arz, talebi geçti""Elektrikte arz, talebi geçti"
Bakan Dönmez: Elektrikte arzımız talebimizin üzerine çıktıBakan Dönmez: Elektrikte arzımız talebimizin üzerine çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hollanda'yı kana bulayan saldırgan yakalandı

Hollanda'yı kana bulayan saldırgan yakalandı

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

6 ay çalışacak 6 bekçi aranıyor!

6 ay çalışacak 6 bekçi aranıyor!

2 dev birleşirse 20 bin kişi işsiz kalabilir

2 dev birleşirse 20 bin kişi işsiz kalabilir

Erkunt, çiftçiye traktör kredisi desteği sunuyor

Erkunt, çiftçiye traktör kredisi desteği sunuyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Elektrikte arz, talebi geçti"

"Elektrikte arz, talebi geçti"

Bakan Dönmez: Elektrikte arzımız talebimizin üzerine çıktı

Bakan Dönmez: Elektrikte arzımız talebimizin üzerine çıktı

Malkara Et Kombinası törenle açıldı

Malkara Et Kombinası törenle açıldı

MB / HKFE: Konut fiyatları Ocak'ta yıllık reel yüzde 13.59 düştü

MB / HKFE: Konut fiyatları Ocak'ta yıllık reel yüzde 13.59 düştü

TİM, Doğu Anadolu toplantısını Erzurum’da yaptı (2)

TİM, Doğu Anadolu toplantısını Erzurum’da yaptı (2)

TİM, Doğu Anadolu toplantısını Erzurum’da yaptı

TİM, Doğu Anadolu toplantısını Erzurum’da yaptı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.