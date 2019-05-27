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Bakan Dönmez, İstanbul'daki Bileciklilerle bir araya geldi

FİNANS HABERLERİ  | 27.05.2019 22:07 | Son Güncelleme

Bakan Dönmez, İstanbul'daki Bileciklilerle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'daki Bilecikliler derneklerinin başkanları ve yöneticileriyle iftarda bir araya geldi.

Bostancı'da bir restoranda düzenlenen iftar yemeğine İstanbul'da bulunan 16 farklı Bilecikliler derneğinin başkanları ve yöneticileri katıldı.

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının tüm aylardan farklı, sembolik anlam ve atmosfere sahip olduğunu söyledi.

Bilecik'in de dirilişin şehri olarak herkesin gönlünde farklı bir yere sahip olduğunu dile getiren Dönmez, "Bilecik, Orta Asya'nın steplerinde başlayan, Malazgirt'te parlayan, İstanbul'un fethiyle şahlanan ve 'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir' komutuyla efsaneleşen büyük bir hikayenin köşe taşıdır. Türk milletinin dünyaya adalet, barış ve huzur dersi verdiği altı asırlık bir imparatorluğun kıvılcımlarının ilk parladığı yer memleketimiz Bilecik’tir." diye konuştu.

Dönmez, İstanbul'un ise sadece tarihiyle değil, eğitimden sağlığa, iş olanaklarından sosyal faaliyetlere kadar birçok imkan sunduğunu dile getirerek, "Özellikle son yıllarda yapılan yatırımlarla 'mega köyden' bir dünya şehrine dönüştürdüğümüz İstanbul inanıyoruz ki daha da gelişecek." dedi.

Dönmez ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemden itibaren şehirde yaşanan alt yapı ve üst yapı gelişmelerinin, AK Parti hükümetleriyle 2002'den sonra tüm Türkiye'ye yayıldığının altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bilecikliler Derneği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

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