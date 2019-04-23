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Bakan Dönmez, koltuğunu ilkokul öğrencisi Mustafa'ya devretti

FİNANS HABERLERİ  | 23.04.2019 14:23 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Enerji konusunda farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Çocuklarımız zaten enerji dolu. Onlar enerjilerini dışarıya pozitif olarak yansıttığında etkilenmeyecek insanoğlu yok. Bugün bunu bizzat müşahede etmiş olduk" - Siirt Şehit Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Mustafa Umeyr Akay: - "Bakanımız bize çok güzel şeyler yaptırdı. İlk olarak dergimizi gönderdi. Yetmedi bizi bir de Ankara'ya davet etti. Ona çok teşekkür ediyorum. Bakan olmak güzel bir duygu"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak Mustafa Umeyr Akay'a devretti.

Bakan Dönmez, TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Siirt Şehit Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu öğrencilerini kabul etti.

Çocuklarla tokalaşan Dönmez, makamını temsili olarak 4. sınıf öğrencisi Mustafa Umeyr Akay'a bıraktı.

Dönmez, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayramda öğrencilerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Sağ olsunlar bugün 6 öğrencimiz ve 2 öğretmenimiz bize eşlik ettiler. Bir günlük de olsa bakanlık ve bakan yardımcılığı görevini çocuklara verdik. Mustafa Umeyr de gerekli talimatları hepimizle paylaşmış oldu." dedi.

Enerjinin bilinçli ve verimli kullanılması konusunda 7'den 70'e herkesi bilgilendirmenin önemli olduğuna işaret eden Dönmez, şöyle konuştu:

"Bugün 23 Nisan, çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Öğretmenlerimiz sağ olsunlar bizi kırmadılar geldiler. Onlarla bu işin öncesinde bir hikayemiz var. Sınıf Öğretmeni Zeynep Yılmaz, bizim 'Ali'nin Enerji Serüveni-2' kitapçığımızı çocuklara dağıttıktan sonra bir sosyal medya paylaşımında bulundu biz de çok mutlu olduk. Sonra bu gönüllü enerji dedektifi çocuklarımızı bakanlığımızda ağırlamak istiyoruz diye kendileriyle temasa geçtik. Enerji konusunda farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Çocuklarımız zaten enerji dolu. Onlar enerjilerini dışarıya pozitif olarak yansıttığında etkilenmeyecek insanoğlu yok. Bugün bunu bizzat müşahede etmiş olduk. İnşallah çocuklarımız Siirt'e güzel hatıralarla gitmiş olacaklar."

Dönmez, bakanlığın kapısının tüm öğrencilere açık olduğunu vurgulayarak, "Bugün buralarda biz varız, yarın inşallah çocuklarımız bu görevleri bizlerden almış olacaklar. Bu vatana millete hizmete devam etmiş olacaklar." ifadesini kullandı.

Bakanlığı temsili olarak devralan Mustafa Umeyr Akay da yetişkinlere ve çocuklara, enerjide verimliliği sağlamaya yönelik önerilerde bulundu.

Akay, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirirken, "Bakanımız bize çok güzel şeyler yaptırdı. İlk olarak bize dergimizi gönderdi. Yetmedi bizi bir de Ankara'ya davet etti. Şimdi de tanıştık. Ona çok teşekkür ediyorum. Bakan olmak güzel bir duygu." diye konuştu.

Öğretmenlerden Zeynep Yılmaz da Ali'nin Enerji Serüveni-2 dergisinin kendileri ve öğrencilerinin Ankara'ya geliş serüveni olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Dönmez, öğrencilerle fotoğraf çektirdi, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Öğrenciler daha sonra TBMM ve Anıtkabir'i ziyaret etti.

- Ali'nin Enerji Serüveni-2 dergisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, enerji kaynakları, elektriğin üretimi, çevre ve enerji ilişkisi, enerji verimliliği gibi konularda farkındalık ve bilinç oluşturmak amacıyla hazırlanan dergi yurt genelindeki okullara dağıtılmıştı.

Siirt Şehit Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu 4-B sınıfı öğretmeni Zeynep Yılmaz, dergiyi okurken büyük mutluluk yaşayan öğrencilerinin fotoğrafını çekerek Bakan Dönmez'e göndermişti.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı enerji Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Siirt

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