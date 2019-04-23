Bakan Dönmez, koltuğunu ilkokul öğrencisi Mustafa'ya devretti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak Mustafa Umeyr Akay'a devretti.

Bakan Dönmez, TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Siirt Şehit Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu öğrencilerini kabul etti.

Çocuklarla tokalaşan Dönmez, makamını temsili olarak 4. sınıf öğrencisi Mustafa Umeyr Akay'a bıraktı.

Dönmez, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayramda öğrencilerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Sağ olsunlar bugün 6 öğrencimiz ve 2 öğretmenimiz bize eşlik ettiler. Bir günlük de olsa bakanlık ve bakan yardımcılığı görevini çocuklara verdik. Mustafa Umeyr de gerekli talimatları hepimizle paylaşmış oldu." dedi.

Enerjinin bilinçli ve verimli kullanılması konusunda 7'den 70'e herkesi bilgilendirmenin önemli olduğuna işaret eden Dönmez, şöyle konuştu:

"Bugün 23 Nisan, çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Öğretmenlerimiz sağ olsunlar bizi kırmadılar geldiler. Onlarla bu işin öncesinde bir hikayemiz var. Sınıf Öğretmeni Zeynep Yılmaz, bizim 'Ali'nin Enerji Serüveni-2' kitapçığımızı çocuklara dağıttıktan sonra bir sosyal medya paylaşımında bulundu biz de çok mutlu olduk. Sonra bu gönüllü enerji dedektifi çocuklarımızı bakanlığımızda ağırlamak istiyoruz diye kendileriyle temasa geçtik. Enerji konusunda farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Çocuklarımız zaten enerji dolu. Onlar enerjilerini dışarıya pozitif olarak yansıttığında etkilenmeyecek insanoğlu yok. Bugün bunu bizzat müşahede etmiş olduk. İnşallah çocuklarımız Siirt'e güzel hatıralarla gitmiş olacaklar."