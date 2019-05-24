FİNANS

Bakan Dönmez, kömürden akaryakıt üreten tesisi ziyaret etti

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2019 20:35 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa'nın Soma ilçesinde kömürden akaryakıt üretimi yapan TÜBİTAK Trijen Pilot Tesisi'nde inceleme yaptı - Bakan Dönmez: - "Uzman arkadaşlarımız, bugünkü ham petrol fiyat seviyelerini dikkate aldığımızda bu tesisin daha ekonomik ürün üretebileceğini söylüyorlar"

MANİSA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa'nın Soma ilçesinde kömürden akaryakıt elde eden TÜBİTAK Trijen Pilot Tesisini ziyaret etti.

Dönmez, Manisa programı kapsamında Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen faciada şehit olan 301 işçiden bir bölümünün kabirlerinin bulunduğu Soma Madenci Şehitliğini ziyaret etti.

Bakan Dönmez, şehitlikteki kabirlere tek tek karanfil bıraktı. Ziyaret sırasında şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Daha sonra yine Soma'da bulunan ve kömürden akaryakıt üretimi amacıyla kurulan TÜBİTAK Trijen Pilot Tesisini ziyaret eden Bakan Dönmez, yetkililerden bilgi alarak incelemede bulundu.

İncelemenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dönmez, benzer tesislerin farklı ülkelerde de olduğunu ancak Türkiye için bir ilk olduğunu vurguladı.

Tesiste kömürün girdi, akaryakıtın da ürün olduğuna değinen Dönmez, tesiste Türk araştırmacılar ve mühendislerinin çalıştığının altını çizdi.

- Daha büyük kapasiteli bir tesis

Projede hem teknik hem de ekonomik olarak sonuçları değerlendirdiklerini belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Bundan sonra adım atılacaksa bundan daha büyük kapasiteli ancak henüz ticarileşmeye geçmeyen bir tesisin daha yapım çalışması olacak. Daha sonra ise artık ticarileşebilen bir tesise geçmiş olacağız.

Türkiye, kömür açısından, özellikle linyit kömürü açısından, oldukça zengin bir ülke. Kömürü biz bugüne kadar ısısından, enerjisinden yararlanmak için doğrudan yakmak suretiyle kullandık. Ya da yaktık bir termik santralde elektrik ürettik. Burada birincil enerji kaynağını bir başka enerji türüne çevirmiş oluyoruz. İşin ekonomisi de son derece önemli. Bu tip tesislerin maliyetleri, ham petrolü rafine etmek suretiyle akaryakıt elde eden diğer tesislere göre zaman zaman daha yüksek olabiliyor. Uzman arkadaşlarımız, bugünkü ham petrol fiyat seviyelerini dikkate aldığımızda bu tesisin daha ekonomik ürün üretebileceğini söylüyorlar."

- Çevreci teknoloji

Tesiste emisyonun sıfır olduğunu, enerjisini de kendi kendine ürettiğini aktaran Bakan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu açıdan da son derece temiz bir enerji kaynağı. Bu tip teknolojiler temiz kömür teknolojileri başlığı altında incelenen hususlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla beraber bu projenin ilerisinde neler olabilir, yol haritasını belirleyeceğiz. Yerli kaynakları kullanmak suretiyle dışa bağımlılığı mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyoruz. Bu projeyi de o başlıkta değerlendirmek lazım."

Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
EY: Elektrikte küresel işlem 256.3 milyar dolar ile rekora çıktıEY: Elektrikte küresel işlem 256.3 milyar dolar ile rekora çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akaryakıt enerji Fatih Dönmez kömür ziyaret

En Çok Okunan Haberler

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Hayvan otlatırken buldu! Ne olduğunu öğrenince donup kaldı

Hayvan otlatırken buldu! Ne olduğunu öğrenince donup kaldı

Huawei'den önemli açıklama

Huawei'den önemli açıklama

İnternetten öğrendiği Tayland usulü dondurma, geçim kaynağı oldu

İnternetten öğrendiği Tayland usulü dondurma, geçim kaynağı oldu

Bu meslekleri yapanlar dikkat! Yeni düzenlemeler yolda...

Bu meslekleri yapanlar dikkat! Yeni düzenlemeler yolda...

Artık elektronik ortamda yapılacak

Artık elektronik ortamda yapılacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

EY: Elektrikte küresel işlem 256.3 milyar dolar ile rekora çıktı

EY: Elektrikte küresel işlem 256.3 milyar dolar ile rekora çıktı

Ford otonom teslimat robotu Digit’i tanıttı

Ford otonom teslimat robotu Digit’i tanıttı

GYODER yabancıya konut satışı sürecini değerlendirdi

GYODER yabancıya konut satışı sürecini değerlendirdi

Huawei / Zhengfei:  Bilgi toplumunu için birlikte çalışmalıyız

Huawei / Zhengfei:  Bilgi toplumunu için birlikte çalışmalıyız

Sahillerde bayram tatilinin galibi Ege

Sahillerde bayram tatilinin galibi Ege

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.