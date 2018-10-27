Bakan Dönmez: Madencilik sektörünün önünü açmaya hazırız

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da düzenlenen 4'üncü Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nın son gününde stantları ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Madencilik sektöründe düzenlemeler yaptık. Bakanlık olarak sektörün önünü açmaya hazırız" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. ile Maden ve Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) iş birliğinde düzenlenen 4'üncü Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nı, son gününde, MADSİAD Başkanı Erol Efendioğlu ile birlikte gezen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sektör temsilcilerinden bilgi aldı. Bakan Fatih Dönmez, burada yaptığı açıklamada, 2017 yılında 4,3 milyar dolarlık maden ihracatı yapıldığını, bunun yarısını doğal taşların oluşturduğunu belirtti. Türkiye'nin dünya piyasasında yüzde 30 civarında pazar payının bulunduğunu belirten Bakan Dönmez, "Mermerlerimizi dünyanın dört bir tarafında görebilirsiniz. Avrupa Birliği ülkelerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne, Uzakdoğu'dan Afrika'ya ve Ortadoğu'ya kadar görebilirsiniz" dedi.

'BAKANLIK OLARAK ÖNÜNÜZÜ AÇMAYA HAZIRIZ'

"Bugün durduğumuz noktanın çok ötesine gitmek durumundayız" diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şunları kaydetti:

"Biraz önce Başkanımız, 'Mermerde 2,2 milyar dolar ihracatımız var. 7 milyar dolara çıkaracağız. Yeter ki önümüzü açın' dedi. Biz de devlet olarak, Bakanlık olarak önünüzü açmaya hazırız. Öteden beri madencilik sektöründe yasal ve ikincil düzenlemeleri içeren mevzuat hazırlıkları yaptık. Her biri sizin önünüzü açmak için. Çalışan, çevreye dikkat eden, güvenli madenciliğe dikkat eden sektörün yanındayız. Ama çalışmayan, 'Ben ruhsat alayım da şöyle ileride bir fırsat bulursam bakarım veya satarım' mantığıyla hareket edenler de kusura bakmasınlar. Çekilsin, o mermeri veya madeni ekonomiye kazandıracak başka bir girişimciye fırsat tanısın. Onun için de zaten mevzuatımızda işletme planına göre, asgari üretim miktarının altına düşmesi halinde belirli bir süre izleyeceğiz, düşmesi halinde o ruhsatları iptal edeceğiz. Doğal taş pazarı ile alakalı birkaç rakam daha vermek istiyorum. Dünyada yaklaşık 23 milyar dolarlık bir doğal taş pazarı var. Bunun şu an yüzde 7-10 arasında bir miktarını Türkiye olarak sağlıyoruz. Bunu 7 milyar dolarlara çıkardığımızda pazar payımız da 3 katına çıkmış olacak."