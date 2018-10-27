FİNANS

Bakan Dönmez: Madencilik sektörünün önünü açmaya hazırız

FİNANS HABERLERİ  | 27.10.2018 22:01 | Son Güncelleme

BURSA'da düzenlenen 4'üncü Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nın son gününde stantları ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Madencilik sektöründe düzenlemeler yaptık.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da düzenlenen 4'üncü Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nın son gününde stantları ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Madencilik sektöründe düzenlemeler yaptık. Bakanlık olarak sektörün önünü açmaya hazırız" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. ile Maden ve Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) iş birliğinde düzenlenen 4'üncü Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nı, son gününde, MADSİAD Başkanı Erol Efendioğlu ile birlikte gezen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sektör temsilcilerinden bilgi aldı. Bakan Fatih Dönmez, burada yaptığı açıklamada, 2017 yılında 4,3 milyar dolarlık maden ihracatı yapıldığını, bunun yarısını doğal taşların oluşturduğunu belirtti. Türkiye'nin dünya piyasasında yüzde 30 civarında pazar payının bulunduğunu belirten Bakan Dönmez, "Mermerlerimizi dünyanın dört bir tarafında görebilirsiniz. Avrupa Birliği ülkelerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne, Uzakdoğu'dan Afrika'ya ve Ortadoğu'ya kadar görebilirsiniz" dedi.

'BAKANLIK OLARAK ÖNÜNÜZÜ AÇMAYA HAZIRIZ'

"Bugün durduğumuz noktanın çok ötesine gitmek durumundayız" diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şunları kaydetti:

"Biraz önce Başkanımız, 'Mermerde 2,2 milyar dolar ihracatımız var. 7 milyar dolara çıkaracağız. Yeter ki önümüzü açın' dedi. Biz de devlet olarak, Bakanlık olarak önünüzü açmaya hazırız. Öteden beri madencilik sektöründe yasal ve ikincil düzenlemeleri içeren mevzuat hazırlıkları yaptık. Her biri sizin önünüzü açmak için. Çalışan, çevreye dikkat eden, güvenli madenciliğe dikkat eden sektörün yanındayız. Ama çalışmayan, 'Ben ruhsat alayım da şöyle ileride bir fırsat bulursam bakarım veya satarım' mantığıyla hareket edenler de kusura bakmasınlar. Çekilsin, o mermeri veya madeni ekonomiye kazandıracak başka bir girişimciye fırsat tanısın. Onun için de zaten mevzuatımızda işletme planına göre, asgari üretim miktarının altına düşmesi halinde belirli bir süre izleyeceğiz, düşmesi halinde o ruhsatları iptal edeceğiz. Doğal taş pazarı ile alakalı birkaç rakam daha vermek istiyorum. Dünyada yaklaşık 23 milyar dolarlık bir doğal taş pazarı var. Bunun şu an yüzde 7-10 arasında bir miktarını Türkiye olarak sağlıyoruz. Bunu 7 milyar dolarlara çıkardığımızda pazar payımız da 3 katına çıkmış olacak."

PARTNERWhatsApp'ınızı mutlaka güncelleyin! Bomba özellik geldiWhatsApp'ınızı mutlaka güncelleyin! Bomba özellik geldi
Bakan Dönmez: Madencilik sektörünün önünü açmaya hazırızBakan Dönmez: Madencilik sektörünün önünü açmaya hazırız
Bakan Pakdemirli'den 'destekleme artışı' açıklamasıBakan Pakdemirli'den 'destekleme artışı' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Ticaret Bakanlığı'ndan iki şirkete men cezası!

Ticaret Bakanlığı'ndan iki şirkete men cezası!

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

İmar Barışı başvurusu süresi uzatıldı mı? İmar Barışı son başvuru süresi ne zaman

İmar Barışı başvurusu süresi uzatıldı mı? İmar Barışı son başvuru süresi ne zaman

İnternetten otomobil alırken dikkat!

İnternetten otomobil alırken dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Dönmez: Madencilik sektörünün önünü açmaya hazırız

Bakan Dönmez: Madencilik sektörünün önünü açmaya hazırız

Bakan Pakdemirli'den 'destekleme artışı' açıklaması

Bakan Pakdemirli'den 'destekleme artışı' açıklaması

Çikolata ülkesi İsviçre'ye, tatlı ihraç ediyor

Çikolata ülkesi İsviçre'ye, tatlı ihraç ediyor

İGÜ CIRIEC’in genel kurul toplantısına ev sahipliği yaptı

İGÜ CIRIEC’in genel kurul toplantısına ev sahipliği yaptı

Fındık üreticisi açıklanan fiyattan memnun

Fındık üreticisi açıklanan fiyattan memnun

Marmarabirlik Başkanı Asa: Tüketiciyi düşünmezsek büyük hata yaparız

Marmarabirlik Başkanı Asa: Tüketiciyi düşünmezsek büyük hata yaparız

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.