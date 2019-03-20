FİNANS

Bakan Dönmez: "Şu anki petrol fiyat artışlarının arz yetersizliğinden değil, büyük oranda ambargolara bağlı olarak geliştiğini düşünüyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 20.03.2019 10:36 | Son Güncelleme

Bakan Dönmez: "Şu anki petrol fiyat artışlarının arz yetersizliğinden değil, büyük oranda ambargolara bağlı olarak geliştiğini düşünüyoruz"


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Anahtar Kelimeler:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

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