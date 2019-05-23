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Bakan Dönmez, TBMM Enerji Komisyonu'na iftar verdi

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2019 23:30 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Enerji sektörümüzün rekabetçi özelliğini korumak ve geliştirmek için milletvekillerimizle yakın temas içerisindeyiz" - "Kanunların çıkarılması konusunda meclisimizin güçlü bir iradesi söz konusu"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji sektörünün rekabetçi özelliğini korumak ve geliştirmek için milletvekilleriyle yakın temas içinde olduklarını belirterek, "Kanunların çıkarılması konusunda meclisimizin güçlü bir iradesi söz konusu. Bizler de hükümet olarak kanunların en iyi şekilde yürürlüğe konması için ilgili kurum ve kuruluşlarımızla tam koordinasyon içerisideyiz." dedi.

Dönmez, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ve komisyon üyelerine MTA kampüsünde iftar verdi.

Komisyon üyeleriyle mevcut enerji gündemini değerlendirmek için sürekli bir araya geldiklerine değinen Dönmez, "Hem Türkiye hem de dünyadaki gelişmeleri yakından izliyor, iyi örneklerin Türkiye'de de uygulanması için sürekli istişarelerde bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez, komisyonun çabalarıyla enerji ve madencilik alanlarında yeni düzenlemelere imza atıldığına dikkati çekerek, "Enerji sektörümüzün rekabetçi özelliğini korumak ve geliştirmek için milletvekillerimizle yakın temas içerisindeyiz. Kanunların çıkarılması konusunda meclisimizin güçlü bir iradesi söz konusu. Bizler de hükümet olarak kanunların en iyi şekilde yürürlüğe konması için ilgili kurum ve kuruluşlarımızla tam koordinasyon içerisideyiz. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu uyumu sürdürerek enerji ve tabii kaynaklar sektörlerini daha iyi bir noktaya getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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enerji Fatih Dönmez iftar

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