FİNANS

Bakan Dönmez, TBMM komisyon üyelerini kabul etti

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 11:23 | Son Güncelleme

Bakan Dönmez, TBMM komisyon üyelerini kabul etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ile komisyon üyelerini kabul etti.

Dönmez, Bakanlıktaki görüşmede, çalışmaları ve enerji piyasasındaki gelişmelere ilişkin sunum yaptı, komisyon üyelerini, Milli Enerji ve Maden Politikası ile ilgili bilgilendirdi.

Komisyon üyelerinin sorularını yanıtlayan Dönmez, finansal sürdürülebilirlik, politik sürdürülebilirlik ve katılımcılığın öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

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