Bakan Dönmez'den 15 Temmuz mesajı

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz'da bir kez daha hainlere asil duruşuyla cevap veren Türk milletinin mensubu olmaktan iftihar ettiğini belirterek, "Şehit ve gazilerimize borcumuzu ödemek mümkün değil ancak onların bu şuur ve idealini yaşatmak hepimizin milli görevidir." ifadesini kullandı.
Dönmez, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla resmi Twitter hesabından "unutmayacağız" etiketiyle paylaşımda bulundu.
Dönmez, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"15 Temmuz'da bir kez daha yüce milletimiz hainlere asil duruşuyla gereken cevabı verdi. Bu milletin bir mensubu olarak iftihar ediyorum. Şehit ve gazilerimize borcumuzu ödemek mümkün değil ancak onların bu şuur ve idealini yaşatmak hepimizin milli görevidir. #Unutmayacağız."
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