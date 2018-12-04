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Bakan Dönmez'den 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajı

FİNANS HABERLERİ  | 04.12.2018 15:52 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Madenciliğin ve madencilerimizin öneminin farkındayız. Madencilik dünyanın en meşakkatli, emek ve alın teri gerektiren mesleklerinin başında geliyor" - "Hedefimiz dünya standartlarında üretim ve iş güvenliği. Bütün madenci kardeşlerimizin Dünya Madenciler Gününü kutluyor, milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, madenciliğin dünyanın en meşakkatli, emek ve alın teri gerektiren mesleklerinin başında geldiğini belirterek, madencilerin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, geçmişi oldukça uzun bir döneme dayanan madencilik faaliyetlerini büyük bir özveri ve fedakarlıkla yürüten madencilere duyulan minnet ve saygının her şeyin üzerinde olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin enerji stratejisinin daha fazla yerli ve yenilenebilir enerji üzerine kurulduğunu aktaran Dönmez, "Yer altında vurulan her kazma, çıkarılan her bir kaynak ve madencilerimizin alnından dökülen her damla ter, bizleri daha da ileri taşıyor. Enerjide öz yeterliliğimizi sağlamak adına yerli kaynak kullanımını enerjide bağımsızlığın en temel koşulu saydık. Yerli kömür başta olmak üzere madenlerimizin gün yüzüne çıkarılması atağını bağımsız enerji, güçlü Türkiye diyerek başlattık. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize giden yolun bağımsız ve yerli enerjiden geçtiğinin farkında olarak madenlerimize yatırımlarımızı her yıl daha da artırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, iş güvenliği ve sağlığını ödün verilmeyecek kırmızı çizgi olarak belirlediklerini ifade etti.

İş kazalarını sıfıra indirme hedefine ulaşmak amacıyla bu yıl 10 bin 500 maden ocağının denetlendiğini anımsatan Dönmez, şunları kaydetti:

"Gerekli koşulları sağlayamayan işletmelere faaliyet durdurma ya da işletme kapatma cezaları uyguladık. Düzenli olarak gerçekleştirilen denetimlerimizi daha da artırarak madenlerimizin tam güvenliğini sağlayacağız. Madenciliğin ve madencilerimizin öneminin farkındayız. Madencilik dünyanın en meşakkatli, emek ve alın teri gerektiren mesleklerinin başında geliyor. Madenci kardeşlerimizin hem çalışma koşullarının iyileştirilmesi hem de ülkemizin hak ettiği maden üretimine ulaşması yolunda çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz, dünya standartlarında üretim ve iş güvenliği. Bütün madenci kardeşlerimizin Dünya Madenciler Gününü kutluyor, bugün vesilesiyle milletimiz adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."

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4 Aralık Dünya madenciler günü enerji Fatih Dönmez Maden

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