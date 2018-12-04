Bakan Dönmez'den 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, madenciliğin dünyanın en meşakkatli, emek ve alın teri gerektiren mesleklerinin başında geldiğini belirterek, madencilerin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, geçmişi oldukça uzun bir döneme dayanan madencilik faaliyetlerini büyük bir özveri ve fedakarlıkla yürüten madencilere duyulan minnet ve saygının her şeyin üzerinde olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin enerji stratejisinin daha fazla yerli ve yenilenebilir enerji üzerine kurulduğunu aktaran Dönmez, "Yer altında vurulan her kazma, çıkarılan her bir kaynak ve madencilerimizin alnından dökülen her damla ter, bizleri daha da ileri taşıyor. Enerjide öz yeterliliğimizi sağlamak adına yerli kaynak kullanımını enerjide bağımsızlığın en temel koşulu saydık. Yerli kömür başta olmak üzere madenlerimizin gün yüzüne çıkarılması atağını bağımsız enerji, güçlü Türkiye diyerek başlattık. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize giden yolun bağımsız ve yerli enerjiden geçtiğinin farkında olarak madenlerimize yatırımlarımızı her yıl daha da artırdık." değerlendirmesinde bulundu.