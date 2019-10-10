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Bakan Dönmez'den Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2019 23:36 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Askerimizin önünde duramayacağını anlayan PKK/PYD her zaman yaptığı gibi masumları hedef alarak vahşetini bir kez daha gösterdi"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, terör örgütü PKK/PYD'nin her zaman yaptığı gibi masumları hedef alarak vahşetini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Dönmez, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında #BabyKillerPKK etiketine yer veren Bakan Dönmez, "Askerimizin önünde duramayacağını anlayan PKK/PYD her zaman yaptığı gibi masumları hedef alarak vahşetini bir kez daha gösterdi. Barış Pınarı Harekatı'nın önemi de bir kez daha ortaya çıktı. Barış ve huzur hamlemizin önünde hiçbir terör örgütü duramayacak." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

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