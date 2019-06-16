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Bakan Dönmez'den G20'de "yenilenebilir" vurgusu

FİNANS HABERLERİ  | 16.06.2019 12:07 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "2023’e kadar elektrik üretimimizde yerli ve yenilenebilir kaynakların payını üçte ikiye yükseltmeyi hedefliyoruz" - "Temiz kömür teknolojilerinin uygulanmasına büyük önem veriyoruz. Kömürü tamamen dışlamak aynı zamanda bu alanda yapılacak Ar-Ge ve iyileştirmelerin önünü de kesiyor. Dolayısıyla eski ve verimsiz teknolojilere mahkum kalınıyor"

NAGANO (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin enerjide kaynak çeşitlendirme politikası izlediğini belirterek, "2023’e kadar elektrik üretimimizde yerli ve yenilenebilir kaynakların payını üçte ikiye yükseltmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Dönmez, Japonya'nın Nagano kentinin Karuizawa kasabasında düzenlenen G20 Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantının “Enerjinin Geleceği” başlıklı oturumunda konuşan Dönmez, sürdürülebilir bir gelecek için, enerji verimliliğinden, yenilenebilir enerjiden, fosil yakıtlardan ve nükleer enerji teknolojilerinden faydalanmanın zorunlu olduğunu vurguladı.

Dönmez, Türkiye’nin enerjide kaynak çeşitlendirme politikası izlediğini belirterek, "2023’e kadar elektrik üretimimizde yerli ve yenilenebilir kaynakların payını üçte ikiye yükseltmeyi hedefliyoruz. Geçen ay, bir gigavat kapasiteli bir rüzgar ihalesi başarıyla tamamlandı. Türkiye, 2017’de jeotermal enerjide 'Bir gigavat' kulubüne katıldı. Hedefimiz 2023’e kadar iki gigavatı geçmek." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kömürü dışlamak iyileştirmelerin önünü kesiyor"

Türkiye’nin Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’na da değinen Bakan Dönmez, bu çerçevede uygulanacak stratejiyle, 2023’e kadar yapılacak 11 milyar dolarlık yatırımla birincil enerji tüketiminin yüzde 14 azaltılacağını bildirdi.

Dönmez, Türkiye’de bulunan büyük kömür rezervlerinden faydalanılacağının altını çizerek, “Temiz kömür teknolojilerinin uygulanmasına büyük önem veriyoruz. Kömürü tamamen dışlamak aynı zamanda bu alanda yapılacak Ar-Ge ve iyileştirmelerin önünü de kesiyor. Dolayısıyla eski ve verimsiz teknolojilere mahkum kalınıyor. Türkiye, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk ünitesini devreye alarak 2023'ten itibaren nükleer enerjiyi birincil enerji arzına dahil etme konusunda güçlü bir iradeye sahip." ifadelerini kullandı.

Nükleer enerji ve fosil yakıtların, aralıklı yenilenebilir enerji kullanımı artırmak için gerekli olduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Doğal gazda da esnekliğe önem veriyoruz. Türkiye, FSRU'lar, iletim ve gaz depolama altyapı yatırımları dahil olmak üzere dünya standartlarında LNG terminalleri kurarak, bölgesine de esneklik sağlayabilir. Enerji kaynakları gibi, enerji inovasyonunun da çeşitlendirilmesi gerekiyor. Yapay zeka, IoT, siber güvenlik ve elektrikli mobiliteyi daha hızlı bir şekilde enerji portföyümüze entegre etmek için bir girişim başlattık. Kaynakların araştırılması konusunda da önemli adımlar atıyoruz. Hidrokarbon arama ve sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye’de, Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin kurulmasıyla birlikte toptan elektrik ve gaz ticareti platformu faaliyete geçti. Kaynaklarımızı kazan-kazan temelinde özel sektör yardımı ile ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz."

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