Bakan Dönmezden İstanbul esnafına ziyaret

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarihi Yarımada'da esnaf ziyaretinde bulunarak, 23 Haziran seçimleri öncesi Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım için destek istedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dönmez Eminönü, Mercan, Sultan Hamam, Sirkeci ve Doğubank'taki esnafı ziyaret etti.

Esnafın daveti üzerine Gürün Han'daki bir mağazaya giren Dönmez, "Esnafımız, Türk ekonomisi hakkında oluşturulmaya çalışılan karamsar tablonun ve algı oyunlarının farkında. Özellikle dışarıda pişirilip içeride servis edilen oyunları görüyor. Türkiye kendi geleceğine yönelik bağımsız bir karar aldığında bu tür sınamalarla hep karşı karşıya geldi. Hamd olsun milletimizin güçlü desteği ve Cumhurbaşkanımızın sağlam siyasi iradesiyle hepsini de atlattık. Ekonomide en zor dönemi geride bıraktık. Bu inanç, irade, birlik ve beraberlik bizi ayakta tutuyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'u ancak AK Parti ve Binali Yıldırım'ın tecrübesinin bir adım daha ileri taşıyabileceğini kaydeden Dönmez, şöyle devam etti: