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Bakan Dönmezden İstanbul esnafına ziyaret

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2019 09:44 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Yalan algı operasyonlarıyla ön plana çıkarılan proje adaylar şehrimizi doksanların karanlığına taşımaktan ve eski seçkinci düzeni yeniden kurmaktan başka bir şey hedeflemiyorlar. Binali Yıldırım ise hizmet diyor, insan diyor" - "Binali Bey döneminde yapılan bu projeler 23 Haziran’dan sonra da yapılacak projelerin teminatıdır"

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarihi Yarımada'da esnaf ziyaretinde bulunarak, 23 Haziran seçimleri öncesi Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım için destek istedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dönmez Eminönü, Mercan, Sultan Hamam, Sirkeci ve Doğubank'taki esnafı ziyaret etti.

Esnafın daveti üzerine Gürün Han'daki bir mağazaya giren Dönmez, "Esnafımız, Türk ekonomisi hakkında oluşturulmaya çalışılan karamsar tablonun ve algı oyunlarının farkında. Özellikle dışarıda pişirilip içeride servis edilen oyunları görüyor. Türkiye kendi geleceğine yönelik bağımsız bir karar aldığında bu tür sınamalarla hep karşı karşıya geldi. Hamd olsun milletimizin güçlü desteği ve Cumhurbaşkanımızın sağlam siyasi iradesiyle hepsini de atlattık. Ekonomide en zor dönemi geride bıraktık. Bu inanç, irade, birlik ve beraberlik bizi ayakta tutuyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'u ancak AK Parti ve Binali Yıldırım'ın tecrübesinin bir adım daha ileri taşıyabileceğini kaydeden Dönmez, şöyle devam etti:

"Yalan algı operasyonlarıyla ön plana çıkarılan proje adaylar şehrimizi doksanların karanlığına taşımaktan ve eski seçkinci düzeni yeniden kurmaktan başka bir şey hedeflemiyorlar. Binali Yıldırım ise hizmet diyor, insan diyor. Fark bu. İstanbul, ülkemizin gözbebeği. Marmaray ve Avrasya Tüneli projeleri de Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan asrın projeleridir. Bugün vatandaşlarımız 4 dakika da Marmaray ile iki yaka arasında rahatça ulaşımlarını sağlayabiliyor. Kadıköy'den çıkan bir yolcu bugün Halkalı’ya trafiğe takılmadan rahat ve konforlu bir şekilde ulaşabiliyor. Binali Bey döneminde yapılan bu projeler 23 Haziran’dan sonra da yapılacak projelerin teminatıdır."

- Marmaray'la Üsküdar'a geldi

Dönmez daha sonra 2013 yılında Binali Yıldırım'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı döneminde hizmete sunulan Marmaray'ı kullanarak Üsküdar'a geldi. Üsküdar meydanında bulunan AK Nokta'yı ziyaret eden Dönmez, buradaki vatandaşlarla sohbet etti.

İstanbul'un 1994'ten bu yana çöp, çamur ve çukur zihniyetinden kurtulduğunu, vatandaşın sosyal alanlardan ulaşıma kadar birçok alanda hizmete kavuştuğunu dile getiren Dönmez, "Milletvekilliği, bakanlık, başbakanlık ve TBMM Başkanlığı yapmış tecrübe sahibi, proje ve hizmet adamı Binali Yıldırım dünyanın merkezine, İstanbul’a hizmet etmek, projelerini hayata geçirmek için sabırsız. Yalan ve iftira siyasetiyle beslenen, ötekileştirme politikalarıyla halkın aklını karıştıran zihniyete karşı, Binali Yıldırım plan, proje ile geliyor, doğruları dile getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, buradaki vatandaşlardan da Binali Yıldırım için 23 Haziran seçimlerinde destek istedikten sonra alandan ayrıldı.

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23 Haziran 2019 seçimleri Binali Yıldırım Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez esnaf ziyareti

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