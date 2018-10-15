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Bakan Dönmez'den "maden sahaları" açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 13:08 | Son Güncelleme

ENERJİ  ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Maden sahalarımızı yarı mamül ve nihai ürün üreten fabrikaların kurulması şartıyla ihale etmeye başlıyoruz.

Gülseli KENARLI - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, (DHA) ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Maden sahalarımızı yarı mamül ve nihai ürün üreten fabrikaların kurulması şartıyla ihale etmeye başlıyoruz. Fabrika kurulumunu ve Ar-Ge yapılmasını zorunlu kılan bir sistemi hayata geçireceğiz” dedi.

3. Havalimanında düzenlenen “Hedef 2023 Büyük Türkiye” zirvesine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Milli Enerji” başlıklı panelde konuştu. “Bu yıl sonuna kadar doğalgaz gitmeyen hiçbir şehrimiz kalmayacak” diyen Bakan Dönmez, “Türkiye’nin hedeflerine koşar adım ilerlemesinde aşacağımız en önemli engel enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasıdır. Türkiye’nin cari açığındaki en büyük kalemlerinden birisi maalesef enerji ürünlerinin ithalatıdır. Son 10 yılda enerji ithalatına yıllık ortalama 40 ile 50 milyar dolar kaynak ayırmak zorunda kaldık. Bunun için yapacağımız tek bir şey var, yerli ve yenilenebilir kaynakların enerji sepetindeki ağırlığını artırmak. Dışa bağımlı olduğumuz kaynaklarda kontrol edilebilir bir düzeye gelmek zorundayız” dedi.

GÜNEŞ ENERJİSİ

Dönmez, “Son 2 yılda, yerli ve yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payını yüzde 50’nin üzerine çıkarmış durumdayız. Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarında en fazla kurulu gücü olan ülkeler arasına girdi. Son 10 yıldaki değişim bunu gösteriyor. Hidroelektrik santrallerinde yüzde 50, rüzgar, jeotermal ve biokütlede yüzde 95 artış sağladık. Güneş enerjisi kurulu gücümüz hemen hemen hiç yoktu, sıfır seviyesindeydi. Bugün 5 bin megawatı aşmış durumdayız” diye konuştu.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Bakan Dönmez, “Yakında rüzgar enerjisinde de inşallah yerli üretim yapan bir fabrikanın temelini atacağız. Amacımız sadece Türkiye’nin ihtiyacını karşılamak değil, bölgemizdeki yüksek potansiyeli de göz önüne alarak, geniş bir coğrafyada, Türkiye’yi enerji teknolojilerinde üretim üssü yapmak. Bölgemiz ve dünyanın her yeri bizim için pazardır. Nükleer santralin inşası ve işletmesinde ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanların büyük bir kısmı da yine Türk şirketleri tarafından tedarik edilecek” dedi.

MADENLERDE YENİ DÖNEM

Dönmez, “Maden sahalarımız yarı mamül ve nihai ürün üreten fabrikaların kurulması şartıyla ihale etmeye başlıyoruz. Fabrika kurulumunu ve Ar-Ge yapılmasını zorunlu kılan bir sistemi hayata geçireceğiz. Bunun ilk adımını Çinliler ile birlikte bu yıl inşallah bor karbür tesisinin kurulmasıyla başlatıyoruz. Bandırma’da faaliyete geçecek bu tesis ile özellikle savunma sanayimiz açısından son derece önemli olan yüksek teknoloji ürünlerini üretme kabiliyetine erişmiş olacağız. Artık hammaddeyi bire satıp, dışarıdan yüz katına iki yüz katına alma dönemini geride bırakmamız gerekiyor” dedi.

(FOTOĞRAF)

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