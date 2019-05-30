Bakan Dönmez'den Rüzgar YEKA-2 ihalesi açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA)-2 kapsamında Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale bölgeleri için yapılan ihalelere ilişkin, "YEKA yarışmamız bir kere daha gösterdi ki Türkiye bölgenin en büyük ülkesi ve yatırım açısından en cazip ülkesidir. Her türlü spekülasyona ve kara propagandaya rağmen ortaya çıkan sonuç, Türk enerji piyasası ve ekonomimizin ne denli güçlü olduğu ve geleceğe ne denli sağlam adımlarla yürüdüğüdür." dedi.

Dönmez, bugün bakanlıkta düzenlenen Rüzgar YEKA-2 ihalesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İhalenin yenilenebilir enerji yatırımlarını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olduğunu ifade eden Dönmez, "Komisyonumuz Aydın ve Muğla'nın her biri için 4, Balıkesir için 8 ve Çanakkale bağlantı bölgesi için 6 olmak üzere toplamda 22 başvuru dosyasını büyük bir titizlikle inceledi.

Her biri 250 megavat olmak üzere 4 bağlantı bölgemizde toplam bin megavatlık YEKA RES-2 için 9 ayrı şirket yarıştı. İhaleye yerli ve yabancı firmaların göstermiş olduğu ilgi, Türkiye'nin ekonomik olarak ne kadar güçlü olduğunu ve yatırımcılar için ne kadar büyük bir potansiyel vadettiğini bir kez daha göstermiş oldu." diye konuştu.