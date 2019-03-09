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Bakan Dönmez'den Ümraniye'de esnaf ziyareti

FİNANS HABERLERİ  | 09.03.2019 16:32 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Cumhurbaşkanımız ve ekonomi yönetiminin zamanında aldığı tedbirlerle (ekonomik saldırıda) ilk şok dalgasını atlattık. Ekonomi, düne göre bugün daha iyi" - "Bu senenin geçmiş yıldan daha iyi geçeceğine, 2020’den sonra da tek haneli enflasyon ve işsizlik istatistiklerine ulaşacağımıza inanıyorum. Bunu sadece kabine üyesi olarak ben değil yurt dışından bu işi objektif değerlendiren ekonomist ve iş adamı da söylüyor"

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, saldırılar sonrası alınan tedbirlerle ekonominin dünden daha iyi durumda olduğunu belirterek, " Bu senenin geçmiş yıldan daha iyi geçeceğine, 2020’den sonra da tek haneli enflasyon ve işsizlik istatistiklerine ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

Ümraniye Medine Camisi'nin çay ocağında vatandaşlarla bir araya gelen Dönmez, burada onların derdini dinleyerek kendileri ile sohbet etti.

Daha sonra yayalaştırılan Alemdağ caddesinde esnaf ziyaretinde bulunan Dönmez, ziyareti sırasında esnafla sohbet ederek onların istek ve taleplerini dinledi.

Alemdağ caddesinde AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığınca kurulan Seçmen Kafe'de vatandaşlara ve partililere hitap eden Dönmez, kendisinin 40 yıllık Üsküdarlı olduğunu ve Ümraniye'ye yabancı olmadını söyledi.

O dönem Üsküdar'a bağlı Ümraniye'nin gelişerek halihazırda Anadolu Yakasının en büyük ve en kalabalık ilçelerinden biri haline geldiğini dile getiren Dönmez, "belediyecilik" deyince akla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin geldiğini hatırlattı.

Dönmez, 1990'lı yılları yaşayan Ümraniyelilerin bu durumu daha iyi anlayacağını kaydederek, o yıllarda Ümraniye Hekimbaşı'nda çöp patlaması sonrası 38 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Bakan Dönmez, "Çöp, çamur, yolsuzluk, susuzluk ne ararsan bulabileceğin bir megaköydü aslında İstanbul. O tarihte İstanbullular başkanımıza güvendi ve belediye başkanı seçti. Çok kısa süre içerisinde de zaten bu sorunların üstesinden geldi." diye konuştu.

Erdoğan'ın bu sorunların üstesinden gelmesi sonrası birilerinin, "Bu adamın önünün kesilmesi lazım" diyerek onu uyduruk bir suçla mahkum ettiğini anlatan Dönmez, o mahkumiyetin vatandaşın kalbinde ve vicdanında yer edemediğini, "muhtar olamaz" dedikleri Erdoğan'ın başbakan ve cumhurbaşkanı olarak külliyeyi halka açtığını söyledi.

- "2020'den sonra enflasyon ve işsizlikte tek haneye inanıyorum"

Dönmez, o günlerden bugünlere gelindiğinde birçok hayalin gerçekleştirildiğinin altını çizerek, IMF'ye borcun bitirildiğini anımsattı.

O günlerde kişi başına düşen milli gelirin 3 bin dolar civarında, enflasyonun yüzde 50'nin üzerinde, işsizliğin en yüksekte olduğunu dile getiren Dönmez, bunları aştıklarını ve kişi başına düşen milli geliri bir ara 12 bin doların üzerine çıkardıklarını bildirdi.

Dönmez, dünyada kişi başı düşen milli geliri 12 bin doların üzerine çıkan ülkelerin üst gelir grubunu oluşturduğunu belirterek, o sınırı aştıklarında düğmeye basıp gezi olaylarını, sonrasında da 17-25 yargı darbesini, 15 Temmuz darbe girişimini gördüklerini söyledi.

Geçen yıl ise ekonomik saldırıyla karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Dönmez, kur ataklarının gerçekleştiği dönemde bir iki ay sonra ziyaretine gelen yabancı bir firma üst yöneticisinini kendisine, "Bu operasyonun nereden kaynaklandığını biliyoruz, sunidir, bu işin karşılığı yok. Biz hangi yatırımları yaparız onu konuşmaya geldik." dediğini aktardı.

Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomi yönetiminin zamanında aldığı tedbirlerle ilk şok dalgasını atlattıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomi düne göre bugün daha iyi. Bu senenin geçmiş yıldan daha iyi geçeceğine, 2020'den sonra da tek haneli enflasyon ve işsizlik istatistiklerine ulaşacağımıza inanıyorum. Bunu sadece kabine üyesi olarak ben değil yurt dışından bu işi objektif olarak değerlendiren ekonomist ve iş adamı söylüyor. Biraz sabırlı olacağız. Bunlar bizi daha çevik hale getiriyor."

- "İstanbul'un ulaşım çözümü Yıldım ile çözülecek"

Dönmez, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın İstanbul aşığı birisi olduğunu belirterek, AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım ile hep birlikte takım anlayışıyla İstanbul'u dünyanın aranan marka şehirlerinden birisi haline getireceklerini söyledi.

İstanbul'un sorunlarını büyük oranda çözdüklerini, en büyük sorun olarak ulaşımın kaldığını dile getiren Dönmez, bu işi bilen, Türkiye'de ulaşım sorununu çözen Binali Yıldırım'ın yerel seçimle direksiyona geçmiş olacağını bildirdi.

Dönmez, "İnşallah Binali Yıldırım ile de bu sorunları aşmış olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

- İsmet Yıldırım'dan vatandaşlara hat müjdesi

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım ise bir müjdesi olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Bakanımız biraz evvel arkadaşlara talimatı verdi. Biliyorsunuz üç tane hattımız var, enerji nakil hatlarımız. Bunun bir tanesi daha evvel halledilmişti. İkincisi de inşallah üç ay içerisinde yer altına alınacak, Hat Boyu Caddesi, Bunun müjdesini aldık." diye konuştu.

AK Parti eski milletvekillerinden Burhan Kuzu'nun da eşlik ettiği Bakan Dönmez ve beraberindekiler, konuşma sonrası bir süre daha esnaf ziyaretinde bulunarak, onlarla muhabbet etti.

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