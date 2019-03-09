Bakan Dönmez'den Ümraniye'de esnaf ziyareti

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, saldırılar sonrası alınan tedbirlerle ekonominin dünden daha iyi durumda olduğunu belirterek, " Bu senenin geçmiş yıldan daha iyi geçeceğine, 2020’den sonra da tek haneli enflasyon ve işsizlik istatistiklerine ulaşacağımıza inanıyorum." dedi. Ümraniye Medine Camisi'nin çay ocağında vatandaşlarla bir araya gelen Dönmez, burada onların derdini dinleyerek kendileri ile sohbet etti. Daha sonra yayalaştırılan Alemdağ caddesinde esnaf ziyaretinde bulunan Dönmez, ziyareti sırasında esnafla sohbet ederek onların istek ve taleplerini dinledi. Alemdağ caddesinde AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığınca kurulan Seçmen Kafe'de vatandaşlara ve partililere hitap eden Dönmez, kendisinin 40 yıllık Üsküdarlı olduğunu ve Ümraniye'ye yabancı olmadını söyledi. O dönem Üsküdar'a bağlı Ümraniye'nin gelişerek halihazırda Anadolu Yakasının en büyük ve en kalabalık ilçelerinden biri haline geldiğini dile getiren Dönmez, "belediyecilik" deyince akla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin geldiğini hatırlattı.

Dönmez, 1990'lı yılları yaşayan Ümraniyelilerin bu durumu daha iyi anlayacağını kaydederek, o yıllarda Ümraniye Hekimbaşı'nda çöp patlaması sonrası 38 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı. Bakan Dönmez, "Çöp, çamur, yolsuzluk, susuzluk ne ararsan bulabileceğin bir megaköydü aslında İstanbul. O tarihte İstanbullular başkanımıza güvendi ve belediye başkanı seçti. Çok kısa süre içerisinde de zaten bu sorunların üstesinden geldi." diye konuştu. Erdoğan'ın bu sorunların üstesinden gelmesi sonrası birilerinin, "Bu adamın önünün kesilmesi lazım" diyerek onu uyduruk bir suçla mahkum ettiğini anlatan Dönmez, o mahkumiyetin vatandaşın kalbinde ve vicdanında yer edemediğini, "muhtar olamaz" dedikleri Erdoğan'ın başbakan ve cumhurbaşkanı olarak külliyeyi halka açtığını söyledi. - "2020'den sonra enflasyon ve işsizlikte tek haneye inanıyorum" Dönmez, o günlerden bugünlere gelindiğinde birçok hayalin gerçekleştirildiğinin altını çizerek, IMF'ye borcun bitirildiğini anımsattı. O günlerde kişi başına düşen milli gelirin 3 bin dolar civarında, enflasyonun yüzde 50'nin üzerinde, işsizliğin en yüksekte olduğunu dile getiren Dönmez, bunları aştıklarını ve kişi başına düşen milli geliri bir ara 12 bin doların üzerine çıkardıklarını bildirdi.

Dönmez, dünyada kişi başı düşen milli geliri 12 bin doların üzerine çıkan ülkelerin üst gelir grubunu oluşturduğunu belirterek, o sınırı aştıklarında düğmeye basıp gezi olaylarını, sonrasında da 17-25 yargı darbesini, 15 Temmuz darbe girişimini gördüklerini söyledi. Geçen yıl ise ekonomik saldırıyla karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Dönmez, kur ataklarının gerçekleştiği dönemde bir iki ay sonra ziyaretine gelen yabancı bir firma üst yöneticisinini kendisine, "Bu operasyonun nereden kaynaklandığını biliyoruz, sunidir, bu işin karşılığı yok. Biz hangi yatırımları yaparız onu konuşmaya geldik." dediğini aktardı. Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomi yönetiminin zamanında aldığı tedbirlerle ilk şok dalgasını atlattıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı: "Ekonomi düne göre bugün daha iyi. Bu senenin geçmiş yıldan daha iyi geçeceğine, 2020'den sonra da tek haneli enflasyon ve işsizlik istatistiklerine ulaşacağımıza inanıyorum. Bunu sadece kabine üyesi olarak ben değil yurt dışından bu işi objektif olarak değerlendiren ekonomist ve iş adamı söylüyor. Biraz sabırlı olacağız. Bunlar bizi daha çevik hale getiriyor."