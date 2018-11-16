Bakan Dönmez'in ASELSAN ziyareti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ASELSAN'ın askeri ürünler üretmek amacıyla yola çıktığını ancak sivil uygulamalar için de proje geliştirdiğini belirterek, "Şirketin enerji, güvenlik, ulaştırma, sağlık gibi konularda milli teknoloji geliştirmesi, bu alanlardaki hareket kabiliyetimizin artması adına oldukça önemli." ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Dönmez, ASELSAN'ın Macunköy'deki tesislerinde incelemelerde bulundu.

Ziyareti sırasında Bakan Dönmez'e ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün tarafından yürütülen projeler konusunda bir sunum yapıldı.

Enerji, güvenlik, ulaştırma, sağlık haberleşme ve siber güvenlik konularını içeren sunumda, ASELSAN’ın Milli Akıllı Şebeke Yönetimi Sistemi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı projeleri kapsamında yer alan Milli Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA), Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları için Güç Dönüşüm Sistemleri, Enerji Depolama Yönetimi Sistemleri konularında görev almaya hazır olduğu aktarıldı.