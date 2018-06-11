Bakan Elvan: Türkiye ekonomisi, güçlü adımlarla yoluna devam ediyor

MERSİN, (DHA) - KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye ekonomisinin, 2018 yılının birinci çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesi piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşerek, yüzde 7,4 olduğunu belirterek, "Türkiye ekonomisi emin ve güçlü adımlarla yoluna devam ediyor" dedi.

Kalkınma Bakanı Elvan, 2018 yılı birinci çeyrek GSYH verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. GSYH büyümesinin, piyasa beklentilerinin yüzde 7 üzerinde gerçekleşerek, yüzde 7,4 olduğunu kaydeden Elvan, büyümenin, kaynakları güçlü ve sağlam bir yapıya işaret ettiğini vurguladı. Bakan Elvan, şunları kaydetti:

"Türkiye bu büyüme performansı ile G-20'nin en hızlı büyüyen ikinci ülkesidir. Yine bu dönemde gelişmiş ülkelerin yüzde 1,9 ve AB ülkelerinin yüzde 2,2 büyüme ortalamasına sahip olduğu değerlendirildiğinde, ekonomimizin gücü daha net ortaya çıkmaktadır. Birinci çeyrek büyümesine üretim yönünden bakıldığında; sanayi sektörü yüzde 8.8'lik büyüme hızı ve 1.9 puanlık katkı ile çok güçlü bir başarıya imza atmıştır. Hizmetler sektörü ise başta turizm olmak üzere yurtiçi talepteki canlanmanın ivme kazanması ile yüzde 7,2'lik bir büyüme hızı ile büyümeye 4.6 puanlık bir katkı sunmuştur. Tarım sektörü ise yüzde 4,6 büyüme hızı ile büyümeye 0,1 puan katkı sağlamıştır. Birinci çeyrek büyümesinin talep yönünden kaynakları ise; özel tüketim (yüzde 11 artış, katkısı 6,7 puan) ve toplam sabit sermaye yatırımı (yüzde 9,7 artış, katkısı 2,8 puan) olmuştur. Makine-teçhizat yatırımı bu dönemde yüzde 7 artmış ve katkısı 0,7 puan olarak gerçekleşmiştir."