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Bakan Ersoy: Bursa turizm yatırımlarını daha fazla çekecek

FİNANS HABERLERİ  | 25.12.2018 15:49 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bursa, bundan sonra turizm yatırımlarını daha fazla çekecektir" dedi.

Bakan Ersoy: Bursa turizm yatırımlarını daha fazla çekecek

Enver Fatih TIKIR- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bursa, bundan sonra turizm yatırımlarını daha fazla çekecektir" dedi.
Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Bursa programı kapsamında Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Bakan Ersoy ardından AK Parti Bursa İl Başkanlığı'na geçti. İl Başkanlığındaki görüşmeye AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve partililer katıldı. Bursa'nın kendisi açısından farklı bir önemi olduğunu ve 1985 yılından beri turizm çalışmalarını takip ettiğini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bursa çok hızlı büyüdü, çok hızlı gelişti. Dünyanın sayılı sanayi şehirlerinden biri, çok hızlı sanayileştiği için, turizmde biraz geride kaldı" dedi.
Bursa milletvekillerinin, belediye başkanı ve teşkilatlanmalarının kendisine yaptığı ziyarette turizme dair projeler paylaştığına dikkat çeken Bakan Ersoy, "Turizmde özellikle bir yere gelmek istiyorsanız merkezi yönetimlerden değil de yerel halktan, bölgeden destek gelmesi lazım. Eğer bölge turizmin içerisine girmek istiyorsa, turizmin elinden tutmak istiyorsa, turizmden sonuç alabiliyorsunuz. Sadece Ankara'dan yaptırımlarla, teşvik politikalarıyla turizmde bir yere gelmek mümkün değil. Açıkçası buraya gelmeden önce belediyede projeleri önerdiler, gördüm ki bu istekle, bu arzuyla, doğru bir planlamayla zaten Bursa'da turizm çok sıkı bir şekilde gelişir. Bu bizi daha çok heveslendiriyor. Hem İznik olsun hem tarihi yerleri olsun, termal özellikleri olsun, hem Uludağ olsun burada yapacak çok iş var, çok da potansiyel var. Çok hızlı bir sonuç alacağımıza inanıyorum, çok hızlı bir şekilde geliştireceğimize inanıyorum. Bursa bundan sonra turizm yatırımlarını daha fazla çekecektir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Bakan Ersoy'un konuşması sırasında elektrikler kesildi. Bakan konuşmasına kamera ve cep telefonu ışıklarıyla devam etti.

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Bakan Ersoy: Bursa turizm yatırımlarını daha fazla çekecekBakan Ersoy: Bursa turizm yatırımlarını daha fazla çekecekBakan Ersoy: Bursa turizm yatırımlarını daha fazla çekecekBakan Ersoy: Bursa turizm yatırımlarını daha fazla çekecek

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